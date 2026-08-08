Finale muške košarke na OI skuplje od svih sportskih događaja, ulaznice idu i do 3.350 dolara

Košarkaško finale ubedljivo je nadmašilo sve ostale atraktivne olimpijske discipline. Za poređenje, najskuplje karte za žensku gimnastiku i atletiku procenjene su na 2.461 dolar, sledi muška gimnastika sa 2.264 dolara, plivanje sa 1.860 dolara, bejzbol sa 1.718 dolara, dok ulaznice za fudbalsko finale staju 1.305 dolara.

Eksponencijalan skok cena i ogromna potražnja ne čude, s obzirom na to da se turnir održava u samom srcu NBA teritorije, ali i zbog spektakla koji je viđen na prethodnim Igrama u Parizu 2024. godine.

Upravo su završne borbe u Francuskoj donele neke od najupečatljivijih momenata u istoriji reprezentativne košarke. Reprezentacija SAD jedva je preživela polufinalni okršaj protiv Srbije, nadoknadivši zaostatak od čak 17 poena za pobedu rezultatom 95:91. U tom meču zablistao je Stef Kari sa 36 poena i devet pogođenih trojki, dok je Lebron Džejms zabeležio tripl-dabl od 16 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Amerikanci su potom u epskom finalu savladali domaćina Francusku sa 98:87 i stigli do petog uzastopnog olimpijskog zlata, uz novu rafalnu paljbu Karija koji je meč prelomio sa četiri vezane trojke u samom finišu.

Ovo ogromno interesovanje i spektakularne partije najvećih zvezda direktno su uticali na to da okršaj za zlato u Los Anđelesu postane najtraženija i najskuplja sportska ulaznica Igara 2028. godine.