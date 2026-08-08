PSV je prvi favorit Eredivizije: Napad na četvrtu vezanu krunu sa starim snagama

Nije se PSV proslavio prošle nedelje kada je demoliran od AZ Alkmara (0:4) u Superkupu Holandije. Pre nekoliko dana ovaj klub je pojačao srpski reprezentativac Filip Kostić , koji se posle 12 godina vratio u Erediviziju, gde je počeo pečalbarsku karijeru u Groningenu, posle dolaska iz kragujevačkog Radničkog.

Filipsovci su ostali bez najveće zvezde, Marokanca Ismaela Saibarija , koji je za 55.000.000 evra pojačao Bajern, ali iskusni holandski stručnjak Peter Boš i dalje ima tim koji je prvi favorit za četvrtu vezanu krunu, što se u istoriji slavnog kluba dogodilo još dva puta.

Boš na početku sezone ne može da računa na povređenog kapitena Džerdija Shoutena , koji ne igra još od aprila zbog operacije kolena. Na premijeri protiv Fortune neće biti ni Džoija Vermana , koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona u Superkupu Holandije. To otvara mogućnost da Pol Vaner bude starter. Van stroja je i Seržinjo Dest , takođe zbog crvenog kartona, ali iz prošle sezone.

Napad PSV-a bi ove sezone trebalo da predvodi Gus Til. I dalje je u klubu Amerikanac Rikardo Pepi, koji je ostao iako je imao ponude sa Ostrva, pre svega od Fulama. Hrvat Ivan Perišić je imao drugu mladost u prethodne dve sezone u Ajndhovenu. Nezamenjiv je u timu kod Pitera Boša. Ruben van Bomel biće zaduženi za kreaciju i golove. Filip Kostić je tek stigao, pa nije u konkurenciji za današnji meč, a očekuje se da bi sledeće nedelje mogao da debituje za novi klub.

Ovako mi mogao da izgleda tim PSV-a na premijeri Eredivizije (4-2-3-1): Kovar - Fernandez, Gasirovski, Flamingo, Sildilja - Mauro Žunior, Vaner - Perišić, Mijnans, Van Bomel – Til.

21.00: (1,45) AZ Alkmar (4,50) ADO Den Hag (7,00)

Prošle sezone je PSV pobedio današnjeg rivala na svom terenu sa 5:2, dok je u Sitardu bilo 2:1 za šampiona Holandije. Četiri vezane pobede protiv Fortune ima PSV, a na sve te četiri prethodna duela dolazila je kombinacija GG3+. Na osam poslednjih mečeva ovih rivala dolazilo je tip GG (oba tima postižu makar po pogodak).

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HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO

Petak

Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)

/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garde 42/

Subota

16.30: (1,45) NEC Najmehen (4,30) Telstar (6,25)

18.45: (1,67) Go Ahed Igls (4,10) Vilem drugi (4,70)

20.00: (1,20) PSV (7,50) Fortuna Sitard (11,0)

21.00: (1,45) AZ Alkmar (4,50) ADO Den Hag (7,00)

Nedelja

12.15: (4,40) Sparta Roterdam (4,00) Fajenord (1,70)

14.30: (2,35) Groningen (3,45) Utreht (2,95)

14.30: (6,00) Zvole (4,70) Ajaks (1,48)

16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)

***kvote su podložne promenama