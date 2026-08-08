PSV je prvi favorit Eredivizije: Napad na četvrtu vezanu krunu sa starim snagama
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 09:46
Šampion Holandije ostao bez najboljeg igrača Saibarija, ali Peter Boš ima uigran tim koji je pojačan sa našim Filipom Kostićem koji nije u konkurenciji za premijeru u šampionatu protiv Fortune Sitard (20.00)
Počela je holandska Eredivizija u petak uveče pobedom roterdamskog Ekscelziora protiv Kambura u gostima sa 4:0, a 83 dana pošto je slavio protiv Tventea sa 5:1 i dominantno sa 19 bodova viška u odnosu na Fajenord, odbranio krunu, počinje novu sezonu PSV Ajndhoven. Rival na Filips stadionu je Fortuna iz Sitarda (20.00).
PSV je pet kola pre kraja Eredivizije obezbedio titulu, što je najranije u istoriji elitne lige ove zemlje Beneluksa.
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Filipsovci su ostali bez najveće zvezde, Marokanca Ismaela Saibarija, koji je za 55.000.000 evra pojačao Bajern, ali iskusni holandski stručnjak Peter Boš i dalje ima tim koji je prvi favorit za četvrtu vezanu krunu, što se u istoriji slavnog kluba dogodilo još dva puta.
20.00: (1,20) PSV (7,50) Fortuna Sitard (11,0)
Nije se PSV proslavio prošle nedelje kada je demoliran od AZ Alkmara (0:4) u Superkupu Holandije. Pre nekoliko dana ovaj klub je pojačao srpski reprezentativac Filip Kostić, koji se posle 12 godina vratio u Erediviziju, gde je počeo pečalbarsku karijeru u Groningenu, posle dolaska iz kragujevačkog Radničkog.
Boš na početku sezone ne može da računa na povređenog kapitena Džerdija Shoutena, koji ne igra još od aprila zbog operacije kolena. Na premijeri protiv Fortune neće biti ni Džoija Vermana, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona u Superkupu Holandije. To otvara mogućnost da Pol Vaner bude starter. Van stroja je i Seržinjo Dest, takođe zbog crvenog kartona, ali iz prošle sezone.
Napad PSV-a bi ove sezone trebalo da predvodi Gus Til. I dalje je u klubu Amerikanac Rikardo Pepi, koji je ostao iako je imao ponude sa Ostrva, pre svega od Fulama. Hrvat Ivan Perišić je imao drugu mladost u prethodne dve sezone u Ajndhovenu. Nezamenjiv je u timu kod Pitera Boša. Ruben van Bomel biće zaduženi za kreaciju i golove. Filip Kostić je tek stigao, pa nije u konkurenciji za današnji meč, a očekuje se da bi sledeće nedelje mogao da debituje za novi klub.
Ovako mi mogao da izgleda tim PSV-a na premijeri Eredivizije (4-2-3-1): Kovar - Fernandez, Gasirovski, Flamingo, Sildilja - Mauro Žunior, Vaner - Perišić, Mijnans, Van Bomel – Til.
21.00: (1,45) AZ Alkmar (4,50) ADO Den Hag (7,00)
Prošle sezone je PSV pobedio današnjeg rivala na svom terenu sa 5:2, dok je u Sitardu bilo 2:1 za šampiona Holandije. Četiri vezane pobede protiv Fortune ima PSV, a na sve te četiri prethodna duela dolazila je kombinacija GG3+. Na osam poslednjih mečeva ovih rivala dolazilo je tip GG (oba tima postižu makar po pogodak).
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HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)
/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garde 42/
Subota
16.30: (1,45) NEC Najmehen (4,30) Telstar (6,25)
18.45: (1,67) Go Ahed Igls (4,10) Vilem drugi (4,70)
20.00: (1,20) PSV (7,50) Fortuna Sitard (11,0)
21.00: (1,45) AZ Alkmar (4,50) ADO Den Hag (7,00)
Nedelja
12.15: (4,40) Sparta Roterdam (4,00) Fajenord (1,70)
14.30: (2,35) Groningen (3,45) Utreht (2,95)
14.30: (6,00) Zvole (4,70) Ajaks (1,48)
16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)
***kvote su podložne promenama