Posle Milsa, još jedna dobra vest za Asvel: Bolomboj stiže u Vilerban

Činilo se da u Asvelu neće ostati gotovo niko i da će svi već dogovoreni igrači krenuti u drugom smeru. Ipak, prvi je vernost francuskom klubu pokazao Peti Mils, koji bi trebalo da ostane deo projekta Tonija Parkera, a sada je isti put izabrao i doskorašnji centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj.

Nakon što su prethodnih dana brojni igrači Asvela privukli veliko interesovanje drugih klubova, ni Bolomboj nije bio izuzetak. Pominjali su se Makabi i Panatinaikos, a juče tokom večeri stigla je i informacija da je za njega ozbiljno zagrizla Unikaha. Ipak, kako sada javlja Basket Njuz, centar je odlučio da će naredne sezone nositi dres Asvela.