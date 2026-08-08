Posle Milsa, još jedna dobra vest za Asvel: Bolomboj stiže u Vilerban
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 10:49
Doskorašnji centar Crvene zvezde naredne sezone nosiće dres francuskog kluba
Činilo se da u Asvelu neće ostati gotovo niko i da će svi već dogovoreni igrači krenuti u drugom smeru. Ipak, prvi je vernost francuskom klubu pokazao Peti Mils, koji bi trebalo da ostane deo projekta Tonija Parkera, a sada je isti put izabrao i doskorašnji centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj.
Nakon što su prethodnih dana brojni igrači Asvela privukli veliko interesovanje drugih klubova, ni Bolomboj nije bio izuzetak. Pominjali su se Makabi i Panatinaikos, a juče tokom večeri stigla je i informacija da je za njega ozbiljno zagrizla Unikaha. Ipak, kako sada javlja Basket Njuz, centar je odlučio da će naredne sezone nositi dres Asvela.
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Bolomboj je prethodne tri godine proveo u Crvenoj zvezdi, gde je praktično potpuno oživeo karijeru i predstavio se u znatno drugačijem svetlu nego tokom prethodnih epizoda u CSKA i Olimpijakosu. Već u prvoj sezoni na Malom Kalemegdanu pružao je odlične partije, a u Evroligi je beležio 10,2 poena i 8,3 skoka po utakmici.
Već nakon polovine te sezone klub mu je uručio novi ugovor, kojim se obavezao na saradnju sa crveno-belima do juna 2026. godine. Ipak, pored odličnih partija, povrede su ga često odvajale od terena. U drugoj sezoni u Crvenoj zvezdi odigrao je 18 utakmica u najjačem evropskom takmičenju, dok je prethodne nastupio na samo 15, uz značajno slabiji učinak nego tokom prve dve godine. Na parketu je u proseku provodio 14,5 minuta i beležio 5,5 poena uz 4,5 skokova.
Sada, posle tri godine, put ga vodi u Francusku, gde se još uvek ne zna kako će tačno izgledati sastav Asvela. Na početku prelaznog roka projekat fransuskog kluba je obećavao, pošto su dovođeni igrači poput Silvana Fransiska, Danijela Tajsa i Armonija Bruksa. Međutim, zbog krize u klubu, nijedan od njih trojice više nije deo rostera ekipe iz Vilerbana.
Pored Bolomboja i Milsa, očekuje se i ozvaničenje Nejta Sestine. Iako je prelazni rok za većinu evroligaških klubova praktično završen, čini se da za Asvel tek ponovo počinje, pa ostaje da se vidi kako će ekipa izgledati na startu sezone. Francuski klub pritom nema mnogo vremena za razmišljanje. Period okupljanja i početak priprema sve je bliži, a Asvel u ovom trenutku još nema ni potpuno formiranu početnu petorku.