Koševo "izbačeno iz stroja", Zekić veruje u prekid dominacije Borca i Zrinjskog
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 10:29
Sarajevo domaćin u Mostaru protiv Radnika iz Bijeljine na startu Premijer lige Bosne i Hercegovine (21.00)
(od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Posle trijumfa Željezničara nad BSK (2:1) na Grbavici preostale utakmice prvog kola nove sezone Premijer lige BiH igraju se u preostala dva dana, a danas na teren izlaze četiri premijerligaša. Sarajevo dočekuje Radnik, a Široki Brijeg Slogu.
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SARAJEVO - RADNIK (21.00)
Početak nove premijerligaške sezone donosi neobičnu sliku. Sarajevo će svoju prvu domaću utakmicu igrati u Mostaru. Koševo je privremeno van funkcije posle koncerta Dina Merlina, pa će Bordo tim u prvom kolu kao domaćin dočekati Radnik iz Bijeljine na stadionu Rođeni.
Nesvakidašnja situacija, ali cilj ostaje isti – krenuti pobedom u sezonu koja u Titovoj ulici nosi možda i najveća očekivanja u poslednjih nekoliko godina. Razlog za to ima ime i prezime – Zoran Zekić. Povratak hrvatskog stručnjaka probudio je emocije među navijačima Sarajeva. Tribine ponovo veruju, atmosfera oko kluba odavno nije bila pozitivnija, a poruke koje stižu iz svlačionice jasno govore da se ove sezone ne razmišlja samo o Evropi. Ambicija je najveća moguća – šampionska titula.
21.00: (1,40) Sarajevo (4,20) Radnik Bijeljina (7,75)
Nakon godina u kojima su pehari uglavnom završavali u Banjaluci i Mostaru, Sarajevo želi stati na kraj dominaciji Borca i Zrinjskog. Bordo klub smatra da ima kvalitet, iskustvo i trenera koji zna kako se osvajaju veliki bodovi, a prvi ispit dolazi već protiv tima koji je mnogo menjao tokom leta.
Međutim, bez obzira na promenu adrese, bordo sastav ulazi u duel kao apsolutni favorit. Posebna pažnja biće usmerena upravo na Zekića i njegov rukopis. Navijači žele videti agresivnije Sarajevo, ekipu koja dominira posedom, napada od prve minute i šalje jasnu poruku konkurenciji da je spremna vratiti titulu na Koševo.
Simbolično ili ne, pohod na vrh počinje daleko od Sarajeva. Prva stanica je Mostar, ali u Bordo taboru veruju da bi poslednja mogla biti mnogo slađa – šampionsko slavlje nakon godina čekanja i kraj vladavine Borca i Zrinjskog.
"Svi željno iščekujemo prvo kolo. Maltene smo imali dva meseca priprema, u Evropi nažalost nismo prošli dalje, ali takva nam je sudbina. Vredno smo radili, požrtvovano i nadam se da će se ti detalji videti. Naravno da ne očekujemo naše najbolje izdanje, ali neke utakmice se moraju dobiti i na neki drugi način. Bitno je da budemo koncentrisani i pokažemo najbolje od sebe u ovom trenutku", počeo je izlaganje trener Sarajeva i nastavio:
"Dosta razgovaramo s igračima o težini, ali i o lepoti dresa Sarajeva. Voleli bismo da imamo neke automatizme, da se bolje poznajemo, ali imamo mladu i motoričnu ekipu, nadamo se da ćemo to uspeti izbalansirati. Želimo napraviti progres kod svakog igrača i na taj način ćemo biti na dobrom nivou. Najbitnije je da krenemo pobedom", jasan je strateg Sarajeva Zoran Zekić.
21.00: (2,30) Široki Brijeg (3,05) Sloga Doboj (3,15)
S druge strane, Radnik nema šta da izgubi. Ekipa iz Bijeljine stiže rasterećena i pokušaće iskoristiti činjenicu da Sarajevo neće igrati na svom stadionu. I Bijeljinci su menjali trenera. Na klupu je seo mladi i perspektivni stručnjak iz Srbije Bojan Krulj, koji je već radio u BiH vodivši Rudar Prijedor. Promenio je Radnik poprilično i igrački kadar, a klupski cilj ostaje isti - opstanak u ligi.
"Prvo gostovanje je ekipi Sarajeva. Izazovan protivnik za nas, želimo da se pokažemo u što boljem svetlu, pokušamo napraviti najbolji mogući rezultat i da se zadovoljni vratimo. Novi igrači su se potrudili da se što pre adaptiraju, mogu biti zadovoljan. Što vreme više bude odmicalo biće bolje. Ambicije su da igramo napadački i dopadljiv fudbal, igramo otvoreno, budemo napadački orijentisani i sve ćemo dati od sebe da takvi i budemo", poručio je trener Bijeljinaca.
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PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 1. KOLO
Petak
Željezničar - BSK Banjaluka 2:1 (0:0)
/Korora 65, Pejić 85 - Čavić 70/
Subota
21.00: (1,40) Sarajevo (4,20) Radnik Bijeljina (7,75)
21.00: (2,30) Široki Brijeg (3,05) Sloga Doboj (3,15)
Nedelja
18.30: (1,42) Borac (4,10) Velež (7,50)
21.00: (1,30) Zrinjski(4,70) Čelik (10,0)
***kvote su podložne promenama