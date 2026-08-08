Koševo "izbačeno iz stroja", Zekić veruje u prekid dominacije Borca i Zrinjskog

SARAJEVO - RADNIK (21.00)

Početak nove premijerligaške sezone donosi neobičnu sliku. Sarajevo će svoju prvu domaću utakmicu igrati u Mostaru. Koševo je privremeno van funkcije posle koncerta Dina Merlina, pa će Bordo tim u prvom kolu kao domaćin dočekati Radnik iz Bijeljine na stadionu Rođeni.

Nesvakidašnja situacija, ali cilj ostaje isti – krenuti pobedom u sezonu koja u Titovoj ulici nosi možda i najveća očekivanja u poslednjih nekoliko godina. Razlog za to ima ime i prezime – Zoran Zekić. Povratak hrvatskog stručnjaka probudio je emocije među navijačima Sarajeva. Tribine ponovo veruju, atmosfera oko kluba odavno nije bila pozitivnija, a poruke koje stižu iz svlačionice jasno govore da se ove sezone ne razmišlja samo o Evropi. Ambicija je najveća moguća – šampionska titula.

21.00: (1,40) Sarajevo (4,20) Radnik Bijeljina (7,75)

Nakon godina u kojima su pehari uglavnom završavali u Banjaluci i Mostaru, Sarajevo želi stati na kraj dominaciji Borca i Zrinjskog. Bordo klub smatra da ima kvalitet, iskustvo i trenera koji zna kako se osvajaju veliki bodovi, a prvi ispit dolazi već protiv tima koji je mnogo menjao tokom leta.

Međutim, bez obzira na promenu adrese, bordo sastav ulazi u duel kao apsolutni favorit. Posebna pažnja biće usmerena upravo na Zekića i njegov rukopis. Navijači žele videti agresivnije Sarajevo, ekipu koja dominira posedom, napada od prve minute i šalje jasnu poruku konkurenciji da je spremna vratiti titulu na Koševo.