Blagojević: Nema opravdanja

Dakle tri utakmice, tri poraza i gol razlika 1:11. Jasno je da su navijači ekipe iz Toljatija zabrinuti. Međutim, treba podsetiti da kriza u Akronu nije nešto što je krenulo na startu ove sezone, ona odavno traje.

Poslednju pobedu, Akron je kod kuće ostvario još 21. novembra prošle godine, kada je u meču za bodove pobedio Soči sa 3:2. Od tada, na 11 utakmica u prvenstvu i plej-autu, te za Kup Rusije zabeležili su dva remija i čak devet poraza!

17.00: (1,42) Lokomotiva Moskva (4,90) Akron (7,00)

Nezahvalan zadatak je preuzeo bivši trener Partizana ovog leta, da pokuša da stabilizuje brod koji je opasno počeo da se ljulja. I uz sve to, da pokuša da implementira novu viziju igre, koja će biti nešto drugo u odnosu na prošlu sezonu kada se sve nekako pravilo po meri napadača Artjoma Dzjube, koji je ovog leta ostao bez kluba i slobodan je agent.

Blagojević je posle poraza od Rostova delovao veoma zabrinuto.

"Ne mogu da poredim ovaj meč sa onim u ligi, jer smo u njima pokušavali nešto i stvarali šanse. Sada nema nikakvog opravdanja, sramota me je kako je tim izgledao na terenu, delovalo je kao da uopšte nismo radili naporno na treningu. Bio je vidan nedostatak želje, agresije i borbenosti, što su osnove za taktički i tehnički uspeh. Želeo bih da se izvinim navijačima Akrona, jer znam koliko su uznemireni. Nikada ne izlazim pred navijače. Ne zato što ih ne poštujem, već zato što je to moj princip. Nikad se ne približavam tribinama, nisam to radio ni u jednom klubu, ni posle poraza ni posle pobede", poručio je Blagojević.

I dok neki već gube strpljenje i postavljaju pitanje šta će dalje biti sa ekipom, čini se da su u upravi Akrona mirni i da su računali da srpski trener neće imati lak posao. Otuda ima podršku da stabilizuje situaciju, što je potvrdio i izvršni direktor Akrona, Konstantin Kljušev.

"Nemoguće je imati različita mišljenja o meču sa Rostovom. Sramotno smo odigrali. Posle meča, okupili smo se svi iz uprave, stručni štab i razgovarali sa igračima. Razumemo svi da ovaj tim ima prostora da napreduje. Razumeli smo da im je nedostajalo agresivnosti, karaktera, ali sam ubeđen da ćemo sve to uskoro pronaći. Razumljivo da je odlaskom Dzjube teže prilagoditi se novim zahtevima. Principi koje stručni tim pokušava sada da implementira su sasvim drugačiji od onih iz prošle sezone. Naravno, znali smo to i bili smo spremni da rizikujemo, mada nismo mislili da će nas pogoditi ovako snažno. U svakom slučaju, verujemo u sebe i to da ćemo na kraju biti uspešni", kaže Trenera Akrona i ekipu iz Toljatija posle tri poraza na startu čeka nezgodno gostovanje u Moskvi.

Svesni su i u upravi Akrona da nisu imali naklonjen raspored na startu sezone, mada to ne traže kao izgovor.

"Ne radi se o kalendaru na početku sezone. Prošle sezone smo rekli, kao i one prošle, da ne gledamo ko su nam protivnici, već isključivo sebe i svoju igru. Isto je i sada. Vidimo napredak u igri. Meč sa Rubinom je bio sadržajan. Sada imamo na čemu da radimo i nastavićemo u tom smeru", obećao je direktor Akrona.

Pojedini analitičari u Rusiji poput Igora Šalimova veruju da Blagojević pokušava da nametne stil igre koji je negovao dok je bio na kormilu Partizana. Po njemu, igrači se muče da prihvate nove ideje, ali Šalimov dodaje i da će srpski stručnjak svakako nastaviti da insistira na svojim zahtevima.

Što se tiče Lokomotive, ona je takođe bez pobede na startu sezone. Kod kuće je odigrala 1:1 sa Ahmatom, potom je poražena na gostovanju Dinamu iz Mahačkale (1:2), da bi u Kupu Rusije sa CSKA bilo 1:1. Generalno, Moskovljani su bez pobede na četiri poslednje zvanične utakmice, poslednji put su slavili još 17. maja protiv Baltike (1:0).

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RUSIJA, 3. KOLO

Subota

14.30: (3,05) Krilja Sovjetov (3,15) Baltikan (2,45)

17.00: (1,42) Lokomotiva Moskva (4,90) Akron (7,00)

19.30: (1,80) CSKA Moskva (3,50) Rostov (4,70)

Nedelja

13.30: (1,68) Dinamo Moskva (3,70) Dinamo Mahačkala (5,40)

16.00: (1,15) Zenit (7,75) Rodina (19,0)

19.30: (2,20) Spartak Moskva (3,50) Krasnodar (3,20)

19.30: (2,00) Rubin (3,40) Orenburg (3,90)

Ponedeljak

18.30: (3,30) Fakel (3,30) Ahmat (2,25)

*** kvote su podložne promenama