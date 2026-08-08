Kontinuitet kakav se retko viđa u Srbiji: Koković treći put produžio ugovor sa Železničarom

"Pre svega, velika zahvalnost ljudima koji vode ovaj klub na ukazanom poverenju. Produžetak ugovora za mene predstavlja veliko priznanje. Izuzetno sam zadovoljan odnosom koji imam sa ljudima u klubu, svojom ulogom i zajedničkom idejom koju gradimo za budućnost. Moram da se vratim na period kada sam prvi put produžio ugovor. Tada smo bili u seriji loših rezultata. Posle teškog poraza od Crvene zvezde na Marakani dobio sam poziv sportskog direktora i predsednika kluba. U tom trenutku dobio sam neverovatnu podršku i tada sam shvatio da sam na pravom mestu i da ljudi koji vode ovaj klub znaju šta rade", počeo je Koković razgovor za klupski sajt.

Ta neizmerna podrška je i razlog što je Železničar tu gde jeste, jer je uspeo da istrpi Kokovića i onda kada nije išlo. Kao na primer početkom prošle sezone kada je tim iz Pančeva u uvodnih deset kola imao svega tri pobede. Mnogi klubovi u zemlji bi se verovatno odlučili za promenu na klupi, Dizelka nije, i to joj se isplatilo.

"Zaštita trenerske profesije zaista je retkost u ovoj zemlji. Ne bih želeo bilo kome da dajem smernice kako treba da vodi svoj klub, jer je to pravo svakog rukovodstva. Kada sam došao u Železničar napravili smo zaokret i postavili dugoročnu strategiju. Imamo plan, imamo ciljeve i dosledni smo tome. Ne živimo od vikenda do vikenda i ne menjamo kurs posle svake pobede ili poraza. Verujem da smo zauzeli stabilan pravac i svi zajedno guramo u istom smeru".

Osvrnuo se zvanično najbolji trener Mozzart Bet Superlige za prošlu sezonu i na spekulacije o mogućem odlasku u neki od inostranih, ali i domaćih klubova, koje su dodatno podgrejane činjenicom da je u međuvremenu potpisao saradnju sa jednom od najvećim menadžerskih agencija za trenere na svetu.

"Bez obzira na saradnju sa agencijom, izuzetno sam zadovoljan onim što radimo u Železničaru. Zajednička procena bila je da je za moj razvoj najbolje da ostanem ovde, jer imamo ozbiljne planove, ne samo za ovu sezonu, već i za godine koje dolaze. Ono što Železničar izdvaja jeste liderstvo. Ljudi na svojim pozicijama rade svoj posao. Sarađujemo, dopunjujemo se i ne ulazimo jedni drugima u nadležnosti. Mislim da je sistem u ovom klubu postavljen kako treba i to je osnovni preduslov za sve što želimo da napravimo".

O produžetku saradnje sa Kokovićem goorio je i sportski direktor kluba Bojan Šaranov.

"Na obostrano zadovoljstvo treći put smo produžili saradnju sa Radetom. S obzirom na to da smo mlad klub koji je i dalje u fazi razvoja, postoje stvari koje su od vitalnog značaja za nas. To su stabilnost, kontinuitet i, na kraju, kvalitet. Upravo to nam Rade donosi kao trener i neizmerno smo srećni što nastavljamo zajednički put. Lično sam veoma zadovoljan, kao i ceo klub, i verujem da ćemo zajedno ostvariti još mnogo pobeda", istakao je Šaranov.

Radomir Koković i Bojan Šaranov

Svestan je i Šaranov da se kontinuitet kakav Železničar ima sa Kokovićem retko viđa u srpskom fudbalu.

"Kada ste svakodnevno u klubu, onda možete da vidite mnogo više od samog rezultata. Ne morate svaku odluku da vezujete isključivo za ono što se dogodilo prethodnog vikenda. Kada verujete u ljude, njihov rad i ispravnost puta kojim idu, rezultat ne mora da dođe odmah. Može da dođe kasnije, ali sam siguran da će doći. Rade je svojim odnosom prema poslu, profesionalizmom i lojalnošću prema klubu zaslužio da stanemo iza njega. Danas je, sa druge strane, i on ostao lojalan nama. To je put kojem težimo kao klub. Mi funkcionišemo kao tim, kao jedna porodica. Svaku odluku donosimo dugoročno – bilo da je reč o treneru, igraču ili zaposlenom u klubu. Verujem da ćemo upravo na taj način izgraditi nešto veliko i da će klub u budućnosti imati ozbiljan benefit".

Svesni su u klubu da će predstojeća sezona biti još teža nego prethodna.

"Sigurno će biti teža. Već samo to što ove godine četiri ekipe ispadaju iz lige dovoljno govori koliko će prvenstvo biti zahtevno. Ipak, zadržali smo oko 80 odsto ekipe. Očekujemo da svi ti igrači budu bolji nego prošle godine. Ako svaki pojedinac napravi iskorak u odnosu na prošlu sezonu, verujem da nema razloga za brigu", uverava Šaranov.

Saglasan je i Koković da je pred Železničarom još teži zadatak.

"Priroda ovog sporta jeste stalno dokazivanje. Ono što je bilo juče više ne važi. Najveći izazov biće da prihvatimo da je evropska priča za ovu godinu završena, izvučemo pouke iz nje i postanemo još bolji. Moramo da ostanemo verni našoj kulturi i procesu koji gradimo svakog dana", zaključio je Koković.