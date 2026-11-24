Isprva možda nije dobro birao, ali svaki potez Žozea Murinja tokom pauze jeste bio smislen, a dobitna kombinacija bila je da ubaci Džuda Belingema . Takva figura bila je potrebna Ardi Guleru i Federiku Valverdeu da bi sve dobilo smisao, da bi bilo povezano i da bi ekipa počela da diše punim plućima. Uhvaćen volej za povećan broj decibela, pa čarolija. Ruka na usta, malo štipanja po obrazima, mnogima se otelo: “Auh, Džud…”

Žamor i uzdasi mogli su se čuti na Santjago Bernabeuu, negodovali su prisutni. Em je PSV vodio, em Real Madrid bezmalo da ništa nije ponudio. Da nije bilo šuta Vinisijusa, iskosa sa ivice kaznenog prostora, bilo bi apsolutno ništa. Žoze Murinjo osetio je kako se gomila negativna energija i odlučio je da okrene sve naopačke. Sproveo je malu revoluciju, izbacio je sve grešnike. Ne samo da je odbrana delovala stabilnije, nego je Kraljevski klub počeo da menje, nego je i častio navijače nekolicinom lepih akcija i jednim evrogolom – 5:1 (0:1).

Nadalje je sve preraslo u pravu katastrofu PSV Ajndhovena, a pre no što je Džud Belingem pimplovao loptu i poslao je u malu mrežu? Dobro, i pre majstorske akcije završene udarcem Federika Valverdea? Do tada muka. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao Real Madrid bio je u nezadvidnom položaju, a mogao je da bude i u težem. Ruben van Bomel je posle samo četiri minuta Žozeu Murinju i svima na Santjago Bernabeuu da je poslednja linija domaćina klimava i da će tu biti problema. Izbio je pred Tiba Kurtou, mogao da bira gde će da pošalje loptu i poslao ju je pored stative. Holanđani su osetili da mogu i da će imati prostora, ulazili su u završnicu i poprilično loše sarađivali su Antonio Ridiger i Eder Militao. Ali, nisu oni bili ti koji su omogućili PSV Ajndhovenu da vodi, nego Oreljen Čuameni. Jer, on je bio trapav sredinom prvog dela, nagazio je Svena Majnansa u šesnaestercu. Lopte se latio Ivan Perišić i pogodio. Upravo za hrvatsko krilo je nedavno, pre nekih nedelju dana, Rene van der Hajp rekao kako može da pravi razliku u Erediviziji, ali da ne može da igra u ozbiljnim ligama.

Ivan Perišić bio je jedan od boljih u prvom poluvremenu. Peter Boš je, ipak, rešio da ga zameni tokom pauze. Zaigrao je na kartu sveže krvi i gurnuo je na bok Esmira Bajraktarevića, dok je Žoze Murinjo sve razbucao. Eder Militao, Antonio Ridiger i Oreljen Čuameni – napolje! Zamenio je obojicu štopera Posebni, ušli su Ibrahima Konate i Din Hojsen, uvideo je i da mu treba više kreacije na sredini i neko ko je konkretniji kada priđe protivničkom golu. Džud Belingem bio je njegov izbor i za desetak minuta atmosfera i slika na semaforu drastično su se razlikovali: od 0:1 do 3:1 je Real Madrid stigao očas posla.

Aplaudirali su navijači kada je Arda Guler petom odložio loptu, a Federiko Valverde otvorio stopalo. Bila je to naznaka preokreta. Ali, oči su im caklile i vilice su same padale kada je Džud Belingem primio loptu levom, prebacio je na desnu i onda sa distance opalio. Nervoza je obuzela goste i iz nje se izrodila greška, Kodai Sano poklonio je loptu kada je Kraljevski klub krenuo u presing, a Bernardo Silva nesebično dodao do Kilijana Embapea…

Malo po isteku jednog časa PSV je bio bačen na konopce, više nije mogao da se brani. Novi udarac mu je zadao opet Kilijan Embape, a za kraj je iz kontre nokaut stigao od Vinisijusa. Kroz noge je Mateju Kovaržu proturio loptu.

Real Madrid i dalje je maksimalan u Ligi šampiona, potencijalno sutra može da ga isprati Pari Sen Žermen, a trenutno u celoj priči verovatno najveće iznenađenje nije Komo, nego Betis. Polako se svi privikavaju na to da je tim Seska Fabregasa bezmalo svakome sposoban da pokvari računicu, ima četiri pobede, ali ima ih i Betis?! Da, klub iz Andaluzije je pri vrhu u Ligi šampiona. Iskoristio je nešto povoljniji raspored, dobio je Lil, Porto i Fajenord, a večeras je na tu listu pridodao i Slovan iz Bratislave – 0:2 (0:1). Sakrio mu je loptu u Slovačkoj i sveo ga na jednu jedinu šansu. I to na početku utakmice, kada se kapiten Andraž Šporar spretljao pred Alvarom Valjesom. Betis je pleo mrežu, Abde Ezalzuli u završnici prvog poluvremena promašio u situaciji jedan na jedan, ali do odmora je sastav Jaje Turea kapitulirao. Anhel Ortiz je gađao drugu stativu i pronašao Kuća Ernandeza, a Kolumbijac koga zbog povrede nije bilo oko mesec dana, demonstrirao je i u drugom delu koliko se dobro snalazi u vazduhu. Samo je tada posle kornera Iska glavom pečatirao pobedu…