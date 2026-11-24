Protiv Seska leka nema: Nikolićev AEK hrabro odolevao, ali ga srušila lepotica kraj jezera
Vreme čitanja: 8min | uto. 24.11.26. | 22:55
Komo zabeležio i četvrti trijumf u prvih pet kola (1:0) i ostaje u samom vrhu tabele Lige šampiona
Rasturili su Lans (9:1), razbili Mančester Junajted i Lajpcig (dva puta po 4:1), sa PSŽ-om su najefikansija ekipa dosadašnjeg toka Lige šampiona (20 datih golova), protiv njih jednostavno nema leka. I nije ga našao ni naš Marko Nikolić.
Dao je sve od sebe srpski stručnjak, ali nemilosrdna mašina Seska Fabregasa samlela je večeras i atinske žuto-crne. Konačan rezultat (1:0) ovoga puta nije bio ubedljiv, ali Komo je ponovo dokazao da su jedna od najlepših priča ovosezonske LŠ i potpuno su zasluženo u vrhu tabele, stoje gotovo rame uz rame sa aždajama kakve su Real Madrid i PSŽ.
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Po taktovima Nika Pasa i zahvaljujući evrogolu Luisa Milje stigli su do još jedne pobede, četvrte u prvih pet kola, i sve to uz promašeni penal kapitena Da Kunje u prvom poluvremenu.
Treba, međutim, pohvaliti i Nikolića, čiji je tim skoro punih sat vremena odolevao napadima domaćina na Sinigalji. Srpski stručnjak pokušao je sa kompaktnim defanzivnim blokom da spreči italijanski tim da nametne svoj prepoznatljivi stil igre i ne dozvoli rani gol. U uvodnih 15 minuta, videlo se da je Nikolić taktički dobro spremio utakmicu, učeći na grešakama svojih prethodnika u Ligi šampiona, koje je Fabregas bukvalno pomeo.
Za razliku od Junajteda i Lajpciga, a naročito Lansa, AEK je sprečavao - koliko je to moguće - brz protok lopte Komovih vezista. Osovina Pas-Duvikas zadavala je dosta problema odbrani gostiju, doduše, bez realizacije. Ipak, prva veća pukotina odmah je rezultovala najstrožom kaznom - Lovro Majer je napravio prekršaj nad Valeom, penal je izveo kapiten Da Kunja, ali je njegov šut prošao kraj desne stative. Pokušao je nedugo putom i Vale posle sjajno odigranog duplog pasa, ali je njegova levica zatajila u izglednoj situaciji.
Ovakav razvoj situacije dodatno je osokolio goste, koji su se konačno osmelili i za napad, i svoje najbolje prilike na meču, jednu za drugom, imali u 42. minutu. Šutirao je prvo Gaćinović iz blizine. Njegov šut rukom je skinuo Robert Sančez, odbitak je stigao do desnog beka Atinjana, Rote, koji je odlično gađao, no ponovo je Sančez pokazao da nije slušajno bio golman Čelsija. U stilu rukometnog golmana nogom je instinktivno reagovao i sprečio šokantno vođstvo gostiju.
Na odmor se otišlo sa neočekivanih 0:0 na semaforu, ali mreža Nika Pasa tek se plela. Kada je Vitalis početkom drugog dela iz izgledne pozicije loše šutirao na gol Koma, moglo se naslutiti da će ove promašene šanse skupo koštati AEK. A kazna je bila baš kao i Komova igra ove sezone - blistava i surova.
Luis Milja dobio je loptu blizu ivice šesnaesterca, namestio je na desnu nogu, Gaćinović je ne više od pola sekunde kasnio u blok, ali to je bilo dovoljno fudbaleru italijanskog sastava da uputi savršeni projektil u suprotni ugao za 1:0.
Barijera je probijena, i od tog momenta rasterećeniji domaćini krenuli su još odlučnije da kidišu na gol AEK. Niko Pas, nova velika argentinska zvezda u nastajanju, plesala je po kiši, a posebno je nezaboravan bio njegov slalom kroz vezni red rivala u 75. minutu. Napravio je pravu pometnju uprkos petorici-šestorici protivničkih igrača oko njega, da bi na kraju pokušao svojom slabijom, desnom nogom i prava je šteta što takva akcija nije krunisana golom.
Usledio je novi atak Koma, ponovo munjevita akcija, Pas - a ko bi drugi - u šansi, i ponovo zamalo - ovoga puta stativa je spasila Atinjane, koji su već bili na konopcima. Perone je posle još jednog sjajnog solo prodora, takođe, okušao svoju sreću, ali rezultat se nije menjao. Na drugoj strani, AEK je u poslednjem naletu posle dugo vremena tražio svoj put to boda preko kapitena Mokudija, čiji je udarac glavom prošao blizu stative, dovoljno samo za uzdahe Marka Nikolića i njegovih saradnika.
U isto vreme, Porto je zasluženo slavio na De Kujpu protiv Fajenorda (0:1) i tako se, bar na 24 časa, našao na deobi 17. mesta sa šest bodova. Meč je odlučen već na samom startu, posle prve akcije gostiju. Pijetuševski je pobegao svom čuvaru, stuštio se do peterca i potražio Froholda na prvoj stativi. Danski vezista je pokušao da je zakuca u mrežu, ali je na kraju umesto njega to verovatno učinio defanzivac domaćih Osman Targalin. Uprkos brojnim šansama na obe strane, pre svega Portovog Santjaga Himeneza, ostalo je konačnih 0:1.
LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 78/
Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2ag/
Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)
/Đekereš 10 - Bajer 55/
Komo - AEK 1:0 (0:0)
/Milja 57/
Fajenord - Porto 0:1 (0:1)
/Frohold 3/
Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)
/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/
RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)
/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/
Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)
/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/
Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)
/Ernandez 43, 57/
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama