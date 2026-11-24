Dao je sve od sebe srpski stručnjak, ali nemilosrdna mašina Seska Fabregasa samlela je večeras i atinske žuto-crne. Konačan rezultat (1:0) ovoga puta nije bio ubedljiv, ali Komo je ponovo dokazao da su jedna od najlepših priča ovosezonske LŠ i potpuno su zasluženo u vrhu tabele, stoje gotovo rame uz rame sa aždajama kakve su Real Madrid i PSŽ.

Rasturili su Lans (9:1), razbili Mančester Junajted i Lajpcig (dva puta po 4:1), sa PSŽ-om su najefikansija ekipa dosadašnjeg toka Lige šampiona (20 datih golova), protiv njih jednostavno nema leka. I nije ga našao ni naš Marko Nikolić .

Po taktovima Nika Pasa i zahvaljujući evrogolu Luisa Milje stigli su do još jedne pobede, četvrte u prvih pet kola, i sve to uz promašeni penal kapitena Da Kunje u prvom poluvremenu. Treba, međutim, pohvaliti i Nikolića, čiji je tim skoro punih sat vremena odolevao napadima domaćina na Sinigalji. Srpski stručnjak pokušao je sa kompaktnim defanzivnim blokom da spreči italijanski tim da nametne svoj prepoznatljivi stil igre i ne dozvoli rani gol. U uvodnih 15 minuta, videlo se da je Nikolić taktički dobro spremio utakmicu, učeći na grešakama svojih prethodnika u Ligi šampiona, koje je Fabregas bukvalno pomeo.

Za razliku od Junajteda i Lajpciga, a naročito Lansa, AEK je sprečavao - koliko je to moguće - brz protok lopte Komovih vezista. Osovina Pas-Duvikas zadavala je dosta problema odbrani gostiju, doduše, bez realizacije. Ipak, prva veća pukotina odmah je rezultovala najstrožom kaznom - Lovro Majer je napravio prekršaj nad Valeom, penal je izveo kapiten Da Kunja, ali je njegov šut prošao kraj desne stative. Pokušao je nedugo putom i Vale posle sjajno odigranog duplog pasa, ali je njegova levica zatajila u izglednoj situaciji.

Ovakav razvoj situacije dodatno je osokolio goste, koji su se konačno osmelili i za napad, i svoje najbolje prilike na meču, jednu za drugom, imali u 42. minutu. Šutirao je prvo Gaćinović iz blizine. Njegov šut rukom je skinuo Robert Sančez, odbitak je stigao do desnog beka Atinjana, Rote, koji je odlično gađao, no ponovo je Sančez pokazao da nije slušajno bio golman Čelsija. U stilu rukometnog golmana nogom je instinktivno reagovao i sprečio šokantno vođstvo gostiju. Na odmor se otišlo sa neočekivanih 0:0 na semaforu, ali mreža Nika Pasa tek se plela. Kada je Vitalis početkom drugog dela iz izgledne pozicije loše šutirao na gol Koma, moglo se naslutiti da će ove promašene šanse skupo koštati AEK. A kazna je bila baš kao i Komova igra ove sezone - blistava i surova.