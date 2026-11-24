Upitan da izdanje svog tima protiv italijanskog predstavnika opiše u samo tri reči, Amerikanac nije ulepšavao surovu realnost.

„Mislim da smo bili pomalo letargični, nesigurni i verovatno jednostavno nemotivisani”.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nakon meča usledio je i otvoren razgovor u svlačionici, gde je stručni štab na čelu sa šefom struke predočio igračima šta se očekuje od njih u nastavku sezone.

„Pričali smo o tome kako da čuvamo i oporavljamo svoja tela. Mislim da je trener preuzeo svoj deo odgovornosti za ono što radimo, ali je i nama igračima postavio izazov – da i mi imamo odgovornost da brinemo o sebi i obezbedimo da imamo dovoljno energije za ovakve utakmice. Ovo je timski poraz, nema upiranja prstom ni u koga pojedinačno, ali definitivno moramo da naučimo nešto iz ovoga”.

Ekipu sa Malog Kalemegdana sada čeka izuzetno težak raspored i serija od tri zahtevna gostovanja, a ovakav hladan tuš pred odlazak na put dodatno otežava situaciju.

„Veoma je teško jer uvek želite da uđete u taj naredni period sa dobrim osećajem i samopouzdanjem. Ipak, ne možemo ništa da promenimo, moramo da nastavimo dalje. Duga je sezona”.

Sličan ton zadržao je i David Kremer, koji se nadovezao na ocene saigrača i priznao da je ekipi u Beogradu nedostajalo ono najosnovnije — energija i motivacija od prvog podbacivanja lopte.

„Mislim da je to prilično dobro opisao. Mogao bih da sedim ovde i nabrajam razloge zašto nismo igrali dobro i šta se desilo, ali... Mislim da je bila reč samo o motivaciji i energiji. Čist manjak energije, svega. Nije bilo ničeg taktičkog ili sličnog. Jednostavno nam je falila energija u odbrani, a naša najveća snaga je da odbranimo, trčimo i postižemo lake poene, a danas smo sve to promašili. To se prenelo i na napad, nismo šutirali dobro, nismo izvršavali zadatke i to je to. Ali i oni su odigrali sjajnu košarkašku utakmicu, tako da im čestitam”.