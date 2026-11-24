Batler i Kremer o razlozima poraza: Loša energija, nesigurnost i nemotivisanost
Vreme čitanja: 4min | uto. 24.11.26. | 21:51
Igrači Crvene zvezde analizirali razloge ubedljivog poraza u Beogradu
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su težak poraz u Beogradu od ekipe Virtusa iz Bolonje, u meču u kojem je odbrana crveno-belih potpuno zakazala, a protivnik ubacio čak 108 poena. Posle ubedljivog neuspeha pred domaćom publikom, bek srpskog predstavnika Džered Batler nije tražio izgovore, već je otvoreno govorio o nedostatku energije i lošoj pripremi ekipe u prethodna dva dana.
Na konstataciju novinara da tim nije dobro odradio poslednjih 40 sati pred utakmicu i pitanje gde se najviše grešilo, Batler je istakao problem umora i velike potrošnje.
„Duga je sezona, pogotovo kada imate kasne utakmice. Moramo više da vodimo računa o svojim telima. Očigledno nam je nedostajalo energije, a u ovakvim mečevima ona vam je preko potrebna. Nismo iskoristili ni podršku publike kao našu prednost da podignemo tu energiju. Težak poraz, ali možemo da izvučemo pouke iz ovoga i idemo dalje”, rekao je Batler.
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Upitan da izdanje svog tima protiv italijanskog predstavnika opiše u samo tri reči, Amerikanac nije ulepšavao surovu realnost.
„Mislim da smo bili pomalo letargični, nesigurni i verovatno jednostavno nemotivisani”.
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Nakon meča usledio je i otvoren razgovor u svlačionici, gde je stručni štab na čelu sa šefom struke predočio igračima šta se očekuje od njih u nastavku sezone.
„Pričali smo o tome kako da čuvamo i oporavljamo svoja tela. Mislim da je trener preuzeo svoj deo odgovornosti za ono što radimo, ali je i nama igračima postavio izazov – da i mi imamo odgovornost da brinemo o sebi i obezbedimo da imamo dovoljno energije za ovakve utakmice. Ovo je timski poraz, nema upiranja prstom ni u koga pojedinačno, ali definitivno moramo da naučimo nešto iz ovoga”.
Ekipu sa Malog Kalemegdana sada čeka izuzetno težak raspored i serija od tri zahtevna gostovanja, a ovakav hladan tuš pred odlazak na put dodatno otežava situaciju.
„Veoma je teško jer uvek želite da uđete u taj naredni period sa dobrim osećajem i samopouzdanjem. Ipak, ne možemo ništa da promenimo, moramo da nastavimo dalje. Duga je sezona”.
Sličan ton zadržao je i David Kremer, koji se nadovezao na ocene saigrača i priznao da je ekipi u Beogradu nedostajalo ono najosnovnije — energija i motivacija od prvog podbacivanja lopte.
„Mislim da je to prilično dobro opisao. Mogao bih da sedim ovde i nabrajam razloge zašto nismo igrali dobro i šta se desilo, ali... Mislim da je bila reč samo o motivaciji i energiji. Čist manjak energije, svega. Nije bilo ničeg taktičkog ili sličnog. Jednostavno nam je falila energija u odbrani, a naša najveća snaga je da odbranimo, trčimo i postižemo lake poene, a danas smo sve to promašili. To se prenelo i na napad, nismo šutirali dobro, nismo izvršavali zadatke i to je to. Ali i oni su odigrali sjajnu košarkašku utakmicu, tako da im čestitam”.
Na pitanje zašto je sastav sa Malog Kalemegdana bio bez energije u duelu u kojem i rival iz Bolonje ima naporan ritam, Kremer je podvukao da umor i česti letovi ne smeju da služe kao alibi.
„Ne znam. Možda su putovanja, možda ponešto od toga, ali mislim da su to samo izgovori. Moramo da budemo bolji. Moramo da pronađemo mentalnu čvrstinu, mentalnu energiju, mentalni izazov i da se pobrinemo da se ovakve stvari ne dešavaju. Znam da nije lako putovati, ići gore-dole, gde god da igrate, vratite se i nemate zapravo ni dan za oporavak, ali ovo je naša profesija. Moramo da budemo bolji u tome. Svako mora da se postara da bude na sto odsto, a mislim da mi jednostavno nismo bili, nismo bili dobri. Nismo bili dobri od samog starta. Kao što sam rekao, falilo nam je mnogo energije, ali na kraju dana i to se dešava. Moramo da naučimo iz ovoga i da se postaramo da to ne ponovimo”.
Osvrnuvši se na zamerku trenera o loše upravljanih poslednjih 40 sati pred utakmicu po pitanju oporavka, Kremer je istakao da nije na njemu da govori u ime celog tima, ali da ekipa mora da se resetuje za naredne izazove.
„Nisam siguran da mogu to da vam kažem, ne govorim u ime tima. Ne mogu da znam šta svako pojedinačno radi. Mislim da bismo kao ekipa možda trebalo da uradimo mnogo... možda nešto bolje, ali kao što rekoh, dešava se. Ponekad uradite, i nije da nismo pokušali. Pokušali smo, ali jednostavno nije bilo tu. I desilo se. Tako da, moramo da učimo iz ovoga, da iskoristimo ove dane da se mentalno napunimo, i kada se vratimo, biće na sto odsto”.
Na kraju, Kremer je opisao i kakva je bila atmosfera među igračima beogradskog kluba odmah posle teškog poraza.
„Očigledno nije najsrećnije raspoloženje kada izgubite ovako, ali na kraju dana ovo je košarkaška utakmica. Kao što sam rekao, da naučimo iz ovoga, odemo kući, napunimo baterije, oporavimo se, i kada se vratimo ovde, da budemo potpuno spremni, na sto odsto”, zaključio je Džered Batler.