Još 13 golova do slave. Važni su trofeji, bitne su pobede, ali ništa trenutno nije bitnije Kristijanu Ronaldu od postizanja rekorda od 1.000 postignutih golova u karijeri. I sigurno je srećan nakon što je večeras stigao do kote 987, postigavši jedan u pobedi svog Al Nasra nad Al Sadom u Azijskoj ligi šampiona (2:1). Tim iz Rijada, kog sa klupe vodi Ange Postekoglu, ostvario je treću uzastopnu pobedu u ovom takmičenju i to zahvaljujući portugalskoj vezi u napadu - Kristijanu i Žoao Feliksu.

Prvi je domaće doveo u vođstvo sa bele tačke, snažnim šutem sa 11 metara, i to tako što ga je prethodno Mohamed Kamara oborio u šesnaestercu katarskog tima. Novi pogodak proslavio je, naravno, uz neizbežno "sjuuu" kraj aut linije, ali slavlje domaćih nije dugo trajalo jer je Mohamed Vad poravnao desetak minuta kasnije.