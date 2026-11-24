Ronaldo korak bliže magičnoj brojci od 1.000 golova: Jedan dao, jedan mu poništen
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 21:30
Portugalac stigao do kote 987. Al Nasr slavio u Azijskoj ligi šampiona protiv Al Sada (2:1)
Još 13 golova do slave. Važni su trofeji, bitne su pobede, ali ništa trenutno nije bitnije Kristijanu Ronaldu od postizanja rekorda od 1.000 postignutih golova u karijeri. I sigurno je srećan nakon što je večeras stigao do kote 987, postigavši jedan u pobedi svog Al Nasra nad Al Sadom u Azijskoj ligi šampiona (2:1). Tim iz Rijada, kog sa klupe vodi Ange Postekoglu, ostvario je treću uzastopnu pobedu u ovom takmičenju i to zahvaljujući portugalskoj vezi u napadu - Kristijanu i Žoao Feliksu.
Prvi je domaće doveo u vođstvo sa bele tačke, snažnim šutem sa 11 metara, i to tako što ga je prethodno Mohamed Kamara oborio u šesnaestercu katarskog tima. Novi pogodak proslavio je, naravno, uz neizbežno "sjuuu" kraj aut linije, ali slavlje domaćih nije dugo trajalo jer je Mohamed Vad poravnao desetak minuta kasnije.
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Neobična scena viđena je u 35. minutu, kada je Ronaldo dao i svoj drugi gol na večerašnjoj utakmici, ali je on poništen potpuno opravdano jer se Portugalac aktivirao iz dvadesetak metara dubokog ofsajda. Posao Al Nasru znatno je olakšala činjenica da je strelac gola za Al Sad, pomenuti Vad, isključen u poslednjim trenucima prvog dela.
Sa igračem više, žuto-plavi iz Rijada brzo su vratili prednost na svoj konto početkom drugog dela, i to Ronaldov zemljak i donedavni saigrač iz nacionalnog tima Žoao Feliks. Njegov pogodak bio je, ispostaviće se, odlučujući jer uprkos terenskoj inicijativi i povremenim šansama Al Nasr nije uspeo da uveća prednost, a sam Ronaldo ostao je na tih 987 datih golova. Odbrojavanje se nastavlja...
AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA - 5. KOLO
Utorak
Al Nasr - Al Sad 2:1 (1:1)
/Ronaldo 13 pen, Feliks 52 - Vad 22/