Sada imamo jasan odgovor na pitanje koji košarkaši Crvene zvezde će igrati na prvoj utakmici kvalifikacionog prozora za Mundobasket. Naime, posle meča sa Virtusom su otklonjene dileme, naime selektor Dušan Alimpijević može da računa na Nikolu Đurišića koji je dobio dozvolu kluba, a od ranije je tu Vojin Medarević za koga nije bilo dilema.

Nikola Đurišić već je u ranijim reprezentativnim akcijama pokazao da može da bude koristan Alimpijeviću, a njegov dolazak imaće dodatnu težinu pred gostovanje u Litvaniji 26. novembra, gde će mnogo toga zavisiti i od Alekse Avramovića — košarkaša koji se vraća u državni tim i biće na raspolaganju za oba predstojeća okršaja.