Makabi je mnogo bolje ušao u drugu četvrtinu i uspeli su da nateraju Obsta pre svih da uđe u kontra-ritam, dok su u napadu isto pronalazali prava rešenja. Roman Sorkin je uspeo da pogodi trojku, Klark i Briset su nastavili seriju, na koju su se nadovezali Boldvin i Lavi za najvećih +8 gostiju. U završnici prvog poluvremena se Madar razigrao, koji od prvog napada nije postigao nijedan jedini poen. I eto ga, izraelski plejmejker sa dve vezane trojke preko rivala, odgovarao je na pogotke spolja domaćina, a jednu je pogodio uz faul. Na kraju prvog poluvremena je promašio jednu, mada nije morao da brine jer je Makabi otišao na odmor sa sedam poena plusa.

Kada Jam Madar trojkom otvori utakmicu u prvom napadu, očekuje se od njega onda mnogo. Imao je popularni "heat-check" u sledećem napadu kada je promašio, da vidi da li je baš tako namestio ruku u Minhenu da može da ide sve, i od tada ga više nije bilo, sve do kraja prvog poluvremena. Makabi je pokušavao da u odbrani nađe prava rešenja jer su u naredna dva minuta ispadali kao iz autobusa pri naglom kočenju, pa ih je Bajern dva puta izvukao na trenutak da neko na trojci ostane usamljen. Fojtman je dao dve trojke u njegovom stilu, kada je raširio posle saradnje sa Jokubaitisom , imao je domaćin i seriju 8:0, međutim, stali su i oni u jednom trenutku. Krenula je bitka Vašingtona i Klarka , koji uspeva da donese izjednačenje, da bi posle prvih deset minuta bilo nerešeno, što je prema pokazanom bilo i najpoštenije.

Najraspoloženiji Bučemp pogurao je Bajern na početku treće četvrtine, koja je bila baš tvrda. Bila je borba za svaki koš, gde je Makabi održavao prednost, sve do same završnice kvartala. Igralo se koš za koš na ulasku u poslednja dva minuta, ali je onda Bučemp pokrenuo napadačku seriju domaćina, pa Fojtman i ostatak ekipe i defanzivnu. Uspevali su da odbrane Sorkina pre svega, imali su nekoliko šansi da povećaju višak, ali im je onda Džimi Klark odgovorio trojkom. Sorkin je sa linije za slobodna bacanja vratio poen viška, međutim pojavio se Dvejn Vašington u poslednjoj sekundi i pogodio trojku za dva poena plusa pred odlazak na poslednji mali odmor.

Vašington je odmah nastavio gde je stao, kao i odbrana Bajerna. Dok je bivši igrač Partizan Mozzart Beta pogađao i asistirao, Makabi nije mogao ništa na drugoj strani da uradi. I onda se odjednom sve promenilo i okrenulo. Bajern je napadački stao u potpunosti, nisu mogli domaći igrači više od tri minuta da postignu koš, dok je Ponos Izraela konačno kliknuo. Preko Kitona Valasa i Sorkina dolaze do preokreta na nešto manje od četiri minuta do kraja i jasno je bilo da će biti drame u Minhenu.

Posle tajm-auta, Sorkin pogađa još jednu trojku, treću na meču, ali to nije sve – dao je još jednu! Posle dve trojke zaredom, Makabi je imao +7 na dva i po minuta do kraja. Udario je zatim rampu, igrao odličnu odbranu, pokušao i da reši još jednom trojkom, ali nije pogodio za dvocifreni višak. Malo nade je bilo za Bajern, što je sve prosuo Dvejn Vašington na ulasku u poslednji minut i Makabi je mirno priveo meč kraju.

Pored najraspoloženijeg Sorkina, istakli su se Jam Madar i Džimi Klark sa po 13, Kiton Volas sa 12, i Kamar Boldvin sa deset poena. Kod Bajerna su se istakli Bečamp i Dvejn Vašington sa po 13, Obst sa 12 i Džesap sa deset poena.

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos /u toku/

Asvel - Olimpija Milano /u toku/

Barselona - Fenerbahče /u toku/

Sreda:

17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)

*** Kvote su podložne promenama