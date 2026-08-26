Austrijanci ne spavaju mirno: Srbija krenula po klinca koga je hvalio Venger

Veliku pažnju na sebe na sebe tokom SP za igrače do 17 godina privukla je Austrija. Pomalo neočekivano, došli su do finala i mnogi njihovi igrači našli su se u tefterima skauta raznih evropskih klubova. Među njima je i naše gore list - Vasilije Marković. Borbeni vezista je pored U17 reprezentacije, debitovao i za U21 tim. Međutim, daleko od toga da Austrijanci mogu mirno da spavaju. Naime, kako su preneli tamošnji mediji čelnici FSS-a kontaktirali su Vasilija sa namerom da ga ubedi da promeni državljanstvo i igra za Srbiju.

Marković trenutno nosi dres Austrije iz Beča. U januaru ove godine nije imao ugovor sa timom iz glavnog grada, ali je rukovodstvo Austrije brzo reagovalo i dalo mu profesionalni ugovor do 2028. godine. Kako se moglo pročitati u pojedinim medijima, čelnici kluba su mu ponudili najveću finansijsku ponudu u istoriji kluba kada je u pitanju neki tinejdžer.