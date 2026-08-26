Austrijanci ne spavaju mirno: Srbija krenula po klinca koga je hvalio Venger
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 16:26
Kako prenose austrijski mediji, čelnici FSS kontaktirali Vasilija Markovića
Veliku pažnju na sebe na sebe tokom SP za igrače do 17 godina privukla je Austrija. Pomalo neočekivano, došli su do finala i mnogi njihovi igrači našli su se u tefterima skauta raznih evropskih klubova. Među njima je i naše gore list - Vasilije Marković. Borbeni vezista je pored U17 reprezentacije, debitovao i za U21 tim. Međutim, daleko od toga da Austrijanci mogu mirno da spavaju. Naime, kako su preneli tamošnji mediji čelnici FSS-a kontaktirali su Vasilija sa namerom da ga ubedi da promeni državljanstvo i igra za Srbiju.
Marković trenutno nosi dres Austrije iz Beča. U januaru ove godine nije imao ugovor sa timom iz glavnog grada, ali je rukovodstvo Austrije brzo reagovalo i dalo mu profesionalni ugovor do 2028. godine. Kako se moglo pročitati u pojedinim medijima, čelnici kluba su mu ponudili najveću finansijsku ponudu u istoriji kluba kada je u pitanju neki tinejdžer.
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Vasilije je u jednom trenutku bio u beležnicama skauta Koma, Bazela, RB Salcburga, Lugana, Šturma i mnogih drugih klubova. O tome koliki je potencijal u pitanju, govori činjenica da ga je posle jedne od utakmica na U17 Svetskom prvenstvu pohvalio Arsen Venger. Znamo kakvo oko za igrače ima legendarni "Profesor" pa ne treba sumnjati u njegovu procenu.
Treneri koji su ga vodili u mlađim kategorijama porede ga sa Ksaverom Šlagerom, doskorašnjim fudbalerom Red Bul Lajpcigom. Moderan zadnji vezni, veoma dobar u presingu i osvajanju lopte na polovini rivala i veliki radnik. Selektor Austrije Ralf Rangnik i direktor za razvoj mlađih reprezentativnih selekcija Sebastijan Predl su u kontaktu sa Markovićem. Talentovani vezista nije doneo konačnu odluku, a to znači da za Srbiju ima šanse.