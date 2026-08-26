Kako izgleda poslednji korak ka licenci? Večiti spremaju prezentacije za vlasnike Evrolige

Ova dokumentacija biće direktno predstavljena Bordu takmičenja, gde će se i doneti konačna presuda. Za razliku od uobičajenih operativnih sastanaka, ovom zasedanju prisustvovaće lično vlasnici i vodeći investitori klubova koji će doneti na kraju odluku da li večiti beogradski rivali dobijaju status franšize, odnosno da li ulaze u vlasničku strukturu. Razlog za njihov dolazak je jasan: odluka direktno zadire u njihov kapital, imajući u vidu ogromne obim franšiznih naknada i višegodišnjih planiranih ulaganja.

Konačna odluka Borda biće doneta ukrštanjem onoga što su klubovi pripremili i ponudili na planu finansijskih, infrastrukturnih i marketinških garancija, sa vizijom i modelom koji je Evroliga predstavila samim učesnicima.

Pored večitih rivala, isti proces prolaze Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja. Kako je Evroliga takođe istakla, još četiri ponude trenutno su na čekanju.