Kako izgleda poslednji korak ka licenci? Večiti spremaju prezentacije za vlasnike Evrolige
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Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 16:57
Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda su blizu da najzad postanu deo vlasničke strukture Evrolige
Nastavljajući proces koji bi mogao trajno da promeni košarkašku mapu Evrope, beogradski večiti rivali ulaze u ključnu fazu borbe za dugoročno mesto u elitnom društvu.
Nakon što su uspešno prošli prvu fazu i našli se među 11 odabranih klubova, za Partizan Mozzart Bet i Crvenu zvezdu sada sledi najdelikatniji korak. Prema saznanjima MozzartSporta, pred beogradskim velikanima je priprema i slanje detaljnih klupskih podataka, propraćena izradom obimnih prezentacija i finansijskih analiza koje moraju proći najstrožu proveru.
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Ova dokumentacija biće direktno predstavljena Bordu takmičenja, gde će se i doneti konačna presuda. Za razliku od uobičajenih operativnih sastanaka, ovom zasedanju prisustvovaće lično vlasnici i vodeći investitori klubova koji će doneti na kraju odluku da li večiti beogradski rivali dobijaju status franšize, odnosno da li ulaze u vlasničku strukturu. Razlog za njihov dolazak je jasan: odluka direktno zadire u njihov kapital, imajući u vidu ogromne obim franšiznih naknada i višegodišnjih planiranih ulaganja.
Konačna odluka Borda biće doneta ukrštanjem onoga što su klubovi pripremili i ponudili na planu finansijskih, infrastrukturnih i marketinških garancija, sa vizijom i modelom koji je Evroliga predstavila samim učesnicima.
Pored večitih rivala, isti proces prolaze Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja. Kako je Evroliga takođe istakla, još četiri ponude trenutno su na čekanju.