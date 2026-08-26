Panatinaikos prihvatio ponudu, Pantović mora da se izjasni do nedelje

Kifisija je dala Pantoviću rok do nedelje da se izjasni. Do tada ćemo definitivno saznati kako je raspoložen, da li bi pristao da pređe u slabiju ekipu sa kojom bi se verovatno borio za opstanak, ali bi barem imao zagarantovanu minutažu.

19.00: (3,70) Hradec Kralove (3,40) Panatinaikos (2,05)

Prošle sezone Pantović je na terenu proveo svega 1.018 minuta, raspoređenih na 33 meča. Za to vreme uspeo je da postigne dva gola i zabeleži još dve asistencije. Kod tadašnjeg trenera Rafe Beniteza uglavnom je imao ulogu džokera, ulazio je sa klupe u slučaju negativnog rezultata.

Dodatna komplikacija u njegovom slučaju je što Panatinaikos u ovom momentu ne želi da ga proda, iako navodno ima zainteresovanih klubova. Atinjani su ga platili prošlog leta TSC-u 1.500.000 evra i još uvek veruju da bi mogao da im donese profit, pošto je još tri godine vezan ugovorom za Panatu. Zato, u ovom momentu razmatraju se samo pozajmice...

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁