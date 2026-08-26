Panatinaikos prihvatio ponudu, Pantović mora da se izjasni do nedelje
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 16:44
Srpski fudbaler bi mogao da pređe u Kifisiju na jednogodišnju pozajmicu
Na pet utakmica, koliko je Panatinaikos ovog leta dosad odigrao u kvalifikacijama za Ligu konferencije, srpski fudbaler Miloš Pantović nijednom nije bio u protokolu. To dovoljno pokazuje koliko trenutno Atinjani ne računaju na nekadašnjeg igrača TSC Bačke Topole i Voždovca. Zato, izvesno je da će on ovog leta napustiti zelene.
Na stolu trenutno ima jednu konkretnu ponudu. Takođe iz Grčke, od superligaša Kifisije. Klub za koji su svojevremeno igrali Dušan Jovančić, Marko Gobeljić i Ognjen Ožegović želi da dovede Pantovića na jednogodišnju ponudu, Panatinaikos je nju prihvatio, pa se sada čeka odluka 24-godišnjeg ofanzivca.
Izabrane vesti
Kifisija je dala Pantoviću rok do nedelje da se izjasni. Do tada ćemo definitivno saznati kako je raspoložen, da li bi pristao da pređe u slabiju ekipu sa kojom bi se verovatno borio za opstanak, ali bi barem imao zagarantovanu minutažu.
19.00: (3,70) Hradec Kralove (3,40) Panatinaikos (2,05)
Prošle sezone Pantović je na terenu proveo svega 1.018 minuta, raspoređenih na 33 meča. Za to vreme uspeo je da postigne dva gola i zabeleži još dve asistencije. Kod tadašnjeg trenera Rafe Beniteza uglavnom je imao ulogu džokera, ulazio je sa klupe u slučaju negativnog rezultata.
Dodatna komplikacija u njegovom slučaju je što Panatinaikos u ovom momentu ne želi da ga proda, iako navodno ima zainteresovanih klubova. Atinjani su ga platili prošlog leta TSC-u 1.500.000 evra i još uvek veruju da bi mogao da im donese profit, pošto je još tri godine vezan ugovorom za Panatu. Zato, u ovom momentu razmatraju se samo pozajmice...
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁