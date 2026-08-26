Nikad dosadno na Bridžu: Čelsiju ponuđena "jedinica" umesto Sančeza - Dibu Martinez

Ko je gledao Čelsijevo otvaranje sezone - pa čak i ako nije, sigurno ste videli video isečke na društvenim mrežama - shvatio je da Robert Sančez više ne sme da bude prvi golman, pa čak je pitanje i da li je onakav kvalitet za rezervu u nekom klubu Liga petice. Razumeo je to i Ćabi Alonso jer, prema bronim izveštajima sa Ostrva, trener Plavaca želi da u preostalih pet dana prelaznog roka angažuje novog startnog čuvara mreže! A to bi lako mogao da bude - Emilijano Martinez.

Kako javlja transfer insajder Dejvid Ornštajn sa Atletika, agenti su ponudili Dibua Čelsiju i postoji obostrana želja da se taj transfer realizuje. Osvajač Mundijala 2022. sa Argentinom spreman je da prihvati novi izazov, čak iako neće biti evropskog fudbala. U Aston Vili za njega nema mesta posle dolaska Zajona Suzukija za skoro 40.000.000 evra, a posao sa Juventusom je propao zbog toga što su u Torinu počeli da cepidlače za svaki evro. Taj posao je u međuvremenu propao jer je Stara dama dovela dva nova golmana i nema smisla da još i Dibu bude u natrpanoj rotaciji.