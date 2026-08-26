Nikad dosadno na Bridžu: Čelsiju ponuđena "jedinica" umesto Sančeza - Dibu Martinez
Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 16:43
Argentinac spreman da prihvati poziv iz Zapadnog Londona, iako neće biti evropskog fudbala
Ko je gledao Čelsijevo otvaranje sezone - pa čak i ako nije, sigurno ste videli video isečke na društvenim mrežama - shvatio je da Robert Sančez više ne sme da bude prvi golman, pa čak je pitanje i da li je onakav kvalitet za rezervu u nekom klubu Liga petice. Razumeo je to i Ćabi Alonso jer, prema bronim izveštajima sa Ostrva, trener Plavaca želi da u preostalih pet dana prelaznog roka angažuje novog startnog čuvara mreže! A to bi lako mogao da bude - Emilijano Martinez.
Kako javlja transfer insajder Dejvid Ornštajn sa Atletika, agenti su ponudili Dibua Čelsiju i postoji obostrana želja da se taj transfer realizuje. Osvajač Mundijala 2022. sa Argentinom spreman je da prihvati novi izazov, čak iako neće biti evropskog fudbala. U Aston Vili za njega nema mesta posle dolaska Zajona Suzukija za skoro 40.000.000 evra, a posao sa Juventusom je propao zbog toga što su u Torinu počeli da cepidlače za svaki evro. Taj posao je u međuvremenu propao jer je Stara dama dovela dva nova golmana i nema smisla da još i Dibu bude u natrpanoj rotaciji.
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Nedelja, 15.00: (2,00) Čelsi (3,50) Brajton (3,70)
E sad, Ćabi Alonso je posle trijumfa nad Fulamom na mišiće (3:2) u kojem je Robert Sančez bio direktan krivac za oba pogotka i umalo dozvolio i treći odlučio da se okrene drugim rešenjima. Jedno bi, bar nakratko, mogao da bude mladi Majk Penders koji se vratio sa pozajmice iz Strazbura, pa bi on mogao da “premosti” dok se ne završi dolazak prekaljenog Argentinca.
On je u poslednjih godinu dana bio pred transferom u Mančester Junajted i Juventus, ali su oba posla propala. Navodno sa Čelsijem ne bi trebalo da bude problema ni oko plate, ni oko obeštećenja pošto su dva kluba u poslednjih nekoliko godina izgradili fantastičan odnos. Podsetimo, Čelsi je angažovao Morgana Rodžersa za 138.000.000 evra, a na Vila Park je kroz pozajmicu otišao Alehandro Garnačo. I to nije sve, pošto Vila sprema čak 70.000.000 evra da otkupi Nikolasa Džeksona od Čelsija i samo se čeka dozvola nadređenih struktura zbog pravila da dva kluba ne mogu da odrade dva velika posla u jednom i drugom smeru u razmaku od 45 dana. Ako bude stiglo odobrenje, odnosno bude doneta odluka da dva posla nisu povezana, taj transfer će biti realizovan.
Dibu Martinez svakako ne bi upao u tu priču jer bi obeštećenje trebalo da iznosi oko 10.000.000 evra, što se neće tretirati kao veliki transfer. Argentinac već trenira odvojeno od prvog tima i nije bio u protokolu za meč protiv Brajtona na otvaranju sezone.
Sančeza još od ranije bije glas da je jako loš golman, što je mnogo puta dokazao na delu, ali je sa gol linije izgurao našeg Đorđa Petrovića, mada nije doneo ni trunku kvaliteta više. Trpeli su ga u Čelsiju dugo, a Ćabi Alonso želi čuvara mreže koji može da brani utakmice najvišeg kvaliteta u kontinuitetu. Nije to baš više ni Dibu, ali je svakako bolje rešenje od Sančeza.
Na Stamford Bridžu su celog leta govorili kako su zadovoljni sa opcijama na golu, a Alonso je odbio da kritikuje Španca posle stvarno lošeg izdanja protiv Fulama. Ali, sada mu je jasno da mora da nađe bolje rešenje. Majk Penders je navodno dugoročno rešenje i neko u koga imaju veliko poverenje, ali on ima samo 21 godinu i dve pune sezone u profesionalnom fudbalu. Zbog toga bi Dibu mogao da bude dobro prelazno rešenje.
U Čelsiju nikada nije dosadno, a tek neće biti ako Argentinac bude navukao rukavice i “jedinicu”.