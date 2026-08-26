Panika na Enfildu raste, Liverpulu zalupljena još jedna vrata! Palasova poruka - Sar nije na prodaju

Svi pomenuti su međutim saglasni oko jednoga, da Kristal Palas ne želi da se odrekne Sara, koji je oduševljen idejom o transferu na Enfild. Što se nikako ne može reći za klub iz prestonice, koji najboljeg strelca za prošlu sezonu računajući sva takmičenja (18 golova) vidi kao jednog od ključnih igrača i zbog toga je prethodnih nedelja već odbio dve ponude Galatasaraja za njega. Doduše, nešto ‘mršavije’ od navodne Liverpulove.

Kažemo navodne jer Atletik uverava da Liverpul ponudu nije ni slao, već da se raspitivao o uslovima i kada je doznao da bi samo astronomska ponuda mogla da promeni stav Kristal Palasa, odlučio da se ne zaleće. Umesto toga, okrenuće se drugim metama, budući da mu je lista poduža. Međutim, kako vreme prolazi, jedna po jedna polako otpadaju sa iste.

U Liverpulu se i dalje nadaju da će Pari Sen Žermen popustiti te da će uspeti da pronađu zajednički jezik oko Bredlija Barkole za kojeg je prvak Evrope od početka prelaznog roka tražio 170.000.000 evra. Međutim, Barkola bi na Enfildu bio rešenje na levom krilu. Kada je reč o potencijalnim rešenjima na desnoj strani, među metama je još jedan igrač francuskog šampiona – Ibrahim Embaje, ali i njegova cena (70.000.000 evra) previsoka je za čelnike sa Enfilda.

Probao je u međuvremenu engleski klub sa Jankubom Minteom, slao dve ponude Brajtonu (60.000.000, pa 70.000.000) i obe su odbijene. A sa odgovorom koji su dobili od Kristal Palasa, panika u redovima Liverpula dodatno raste, kao i nezadovoljstvo navijača Redsa kojima nije jasno kako je njihov klub dozvolio sebi da nespreman dočeka letnji prelazni rok iako je praktično još na sredini prošle sezone znao da će ostati bez Mohameda Salaha.