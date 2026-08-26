Kreće Interkontinentalni kup: Prvak Azije protiv najboljeg tima Okeanije

Klub iz Saudijske Arabije je aspolutni favorit. Ponajviše što je u novu sezonu ušao sa maksimalnim učinkom. Savladao je u prvenstvu Al Diriju sa 1:0 i pre četiri dana Abhu sa 4:0, dok je između ta dva meča u kupu bio bolji od Al Anvara sa 2:1.

20.00: (1,23) Al Ahli Džeda (6,00) Okland (10,0)

S druge strane, Oklandu je ovo prvi takmičarski meč u sezoni. Prethodne je odigrao još krajem maja, kada je u tri dana osvojio dva pehara. Najpre je pobedom nad Sidnejom (1:0) postao prvak Australije, da bi odmah zatim savladao Južni Melburn i za pehar šampiona Okeanije.

U narednoj fazi Mamelodi će 19. septembra u Pretoriji dočekati pobednika ovog meča, dok će se krajem godine meksička Tolika sastati sa osvajačem Kopa Libertadoresa. Pobednici tih utakmica biće direktni rivali, a bolji iz tog duela igraće za pehar Interkontinentalnog kupa protiv Pari Sen Žermena.

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INTERKONTINENTALNI KUP – PRVA RUNDA

Sreda

20.00: (1,23) Al Ahli Džeda (6,00) Okland (10,0)

***Kvote su podložne promenama