Kreće Interkontinentalni kup: Prvak Azije protiv najboljeg tima Okeanije
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 16:16
Susret Al Ahlija i Oklanda u Džedi na programu je ove srede od 20 časova
Iako još uvek nisu svi kontinenti dobili šampione za ovu sezonu – još se čeka Južna Amerika – Interkontinentalni kup zvanično otpičinje ove srede od 20 časova. U Džedi će se u okviru prve runde saastati prvak Azije Al Ahli i najbolji tim Okeanije, Okland.
Ishod ove utakmice najviše će zanimati fudbalere Mamelodi Sandaunsa. Prvak Afrike će igrati u narednoj rundi sa boljim iz ovog meča.
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Klub iz Saudijske Arabije je aspolutni favorit. Ponajviše što je u novu sezonu ušao sa maksimalnim učinkom. Savladao je u prvenstvu Al Diriju sa 1:0 i pre četiri dana Abhu sa 4:0, dok je između ta dva meča u kupu bio bolji od Al Anvara sa 2:1.
20.00: (1,23) Al Ahli Džeda (6,00) Okland (10,0)
S druge strane, Oklandu je ovo prvi takmičarski meč u sezoni. Prethodne je odigrao još krajem maja, kada je u tri dana osvojio dva pehara. Najpre je pobedom nad Sidnejom (1:0) postao prvak Australije, da bi odmah zatim savladao Južni Melburn i za pehar šampiona Okeanije.
U narednoj fazi Mamelodi će 19. septembra u Pretoriji dočekati pobednika ovog meča, dok će se krajem godine meksička Tolika sastati sa osvajačem Kopa Libertadoresa. Pobednici tih utakmica biće direktni rivali, a bolji iz tog duela igraće za pehar Interkontinentalnog kupa protiv Pari Sen Žermena.
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INTERKONTINENTALNI KUP – PRVA RUNDA
Sreda
20.00: (1,23) Al Ahli Džeda (6,00) Okland (10,0)
***Kvote su podložne promenama