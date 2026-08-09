Baci dugme, nići će kaput: Otišao iz Čelsija za 36.000.000 da postane novi beli labud jezera Komo

S druge strane, Komo je brzo potvrdio veliku vest i predstavio svoje kapitalno pojačanje. Fudbalski klub sa obale čuvenog jezera izdvojio je ozbiljan novac za dovođenje 26-godišnjeg štopera, gde fiksno obeštećenje iznosi 30.000.000 evra, dok bi kroz bonuse na račun Čelsija moglo da legne još 6.000.000 evra. Čaloba je sa ambicioznim italijanskim klubom, debitantom u Ligi šampiona predstojeće sezone, potpisao ugovor na pet godina, do leta 2031. godine, čime je jasna namera Koma da upravo oko njega gradi defanzivnu liniju u narednim sezonama.

Engleski štoper, koji je za prvi tim Čelsija debitovao u avgustu 2021. godine i postigao nekoliko izuzetno važnih pogodaka, u poslednje vreme nije bio u primarnim planovima rukovodstva na Stamford Bridžu. Uprkos povremenim pozajmicama i čestim promenama trenera, uvek je važio za velikog profesionalca i omiljenog igrača među navijačima. Ovim transferom Komo pod komandom Sesk Fabregasa nastavlja svoj impresivan projekat u elitnom rangu italijanskog fudbala, skupljajući proverena imena sa premijerligaškim iskustvom, dok Čelsi nastavlja sa rekonstrukcijom i rasterećenjem igračkog kadra.

Retko je koji klub u Evropi povukao toliko pametnih poteza na tržišu transfera u prethodne dve godine kao što je Komo. Od Nika Pasa do Martina Baturine, pogodili su na jezeru sa velikom većinom akvizicija i zato treba imati poverenja u poteze koje vuče sportski sektor kluba u dogovoru sa trenerom Seskom Fabregasom. Takav je slučaj i sa transferom Trevoa Čalobe, kog je Komo jurio još od početka jula i konačno ga stigao.

Prelazak Čalobe ujedno je i deo veće strategije Čelsija tokom prelaznog roka. Londonski klub nastavlja sa velikim ulaganjima i rekonstrukcijom tima, usled čega je prodaja igrača postala nužnost kako bi se ispoštovala pravila finansijskog poslovanja. Plavci su ovog leta već potvrdili dolaske Morgana Rodžersa, Maksensa Lakroe, Marka Palestre, Danija Velbeka, Valentina Barka, Žeovanija Kende, Emanuela Emege, Denera, Džordana Hendersona i Dastana Satpaeva.