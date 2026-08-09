Portugalac svestan da će biti teško u Beogradu: Čeka nas meč drugačije prirode

Inače, Amador je dete lisabonskog Sportinga, a u Portugaliji je igrao za Bragu i Moreirense pre nego što je 2024. godine otišao u Sjedinjene Američke Države. Ove sezone se prvi put susreće sa takmičenjima UEFA.

Utorak, 20.00: (1,35) Crvena zvezda (5,50) Hapoel Ber Ševa (8,25)

Ipak, Portugalac je uoči puta u Srbiju izneo zanimljivu konstataciju, da će Hapoel verovatno prvi put ove sezone na stadionu “Rajko Mitić” biti prinuđen uglavnom samo da se brani. U prethodnoj rundi protiv islandskog Vikingura je uspeo da nametne svoj stil igre, kao i do crvenog kartona Balataksa protiv srpskog predstavnika.

“Čeka nas utakmica potpuno drugačije prirode. Prethodna dva meča protiv Vikingura i Zvezde su nam bila domaćinstva. Mogli smo da igramo naš fudbal i da dominiramo. Jasno je da sada na gostovanju u Beogradu moramo više da se branimo, da čuvamo naš gol i probamo da gradimo akcije kroz malo dodavanja. Nadam se da ćemo ipak uspeti da nametnemo naš ritam, to je Hapoelov cilj na svakom terenu”, kazao je Amador.

Podsetimo, pobednik dvomeča Zvezde i Hapoela će u plej-ofu za Ligu šampiona igrati protiv boljeg iz duela Orhusa i Sabaha. Danci će u Azerbejdžanu u utorku braniti prednost od 2:1.

Poraženi će se pak preseliti u plej-of za Ligu Evrope, gde ga čeka češki predstavnik Viktorija Plzenj.

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