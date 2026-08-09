Janakopulos: Imao sam 2020. nekoliko srčanih udara, četiri puta su me vraćali iz mrtvih

A, jedna od stvari koja do sada bila manje poznata, a koju je sada otkrio je da je 2020. Janakopulos umalo otišao sa ovog sveta. Intervju je rađen u njegovoj vili u Sounionu, na obali mora, gde se upravo sva ta drama dogodila.

„Koja je najlepša stvar koja mi se dogodila ovde u Sounionu? Nije baš najlepša, niti sam o njoj govorio pred kamerama. Imao sam 2020. godine više srčanih udaraca. Četiri puta su me vraćali u život. Video sam belu svetlost. Posle toga sam se, u naredne tri godine, potpuno promenio kao ličnost, karakter, sve sam gledao drugačijim očima“, pričao je Janakopulos.

Zanimljivo je kako gazda Panatinaikosa vidi njihovo rivalstvo sa Olimpijakosom.

„Olimpijakos naš rival? Vau. Okej. Ja mislim da je Olimpijakosu rival Olimpijakos. Njih i nas ne mogu da stavim ni u istu rečenicu. Mi smo dva potpuno različita kluba u dinamici, veličini, etici, svemu. Ta priča o našem rivalstvu potiče iz fudbala. U košarci tako nešto između nas ne postoji. Oni su u fudbalu, nažalost, uspešniji. U košarci je sve drugačije. Navijači Olimpijakosa su u poslednjih deset godina naučili da je košarkaška lopta narandžaste boje, a ne crno-bela. Pre deset godina kada smo igrali kod njih u gostima, tamo su vikali sudijama „ofsajd, ofsajd“. Pitajte njih o tome. Poštujem navijače tog kluba, kao i navijače svakog drugog kluba u Grčkoj. Ali, Panatinaikos i Olimpijakos ne mogu da stoje ni u istoj rečenici kada je košarka u pitanju. Mi imamo više od 40 titula, oni 21. Dakle, razlika je više nego duplo“.

Janakopulos ističe da nema nameru da zauvek bude prvi čovek zelenih.

„Odrastao sam u kući gde se reč Panatinaikos izgovarala na svakih deset minuta. Profesionalno gledano, nisam imao želju da se bavim ovim. Čak sam 2012. godine išao u Nigeriju da tražim kupca. Ali, moj otac je tražio od mene da to ne radim, govorio mi je da je ovo moje nasleđe. Zato sam nastavio da radim i da dajem sve od sebe i smatram da sam prevazišao očekivanja. Zašto sam i dalje ovde? Nikada nisam rekao da ću biti tu doveka. Ali, osećam odgovornost prema navijačima Panatinaikosa. A, košarka se dosta promenila u poslednjih desetak godina. Vrednost ovog kluba tada je bila oko desetak miliona evra, a danas je pola milijarde“.

Nastavio je Janakopulos da priča o tome šta će da radi posle povrlačenja sa funkcije, a otkrio je i da li će povlačenje biti definitivno.

"Vidite tu gde sedite? Tu ću staviti televizor i gledati utakmice kao navijač za pet godina. Definitivno ću to gledati kao navijač sa stolice, gledaću TV i vikati "Treba nam drugi centar, treba nam drugi plej i krilo". Naša porodica je unutra već 40 godina, tako da to nije odluka koja se donosi tek tako i kad se donese, ne verujem da će se nešto promeniti".

Prvi čovek Panatianikosa govorio je i o NBA Evropi.

"Bilo je toliko scenarija, ali ne bih voleo da vidim kako se najveće sile evropske košarke razdvajaju u dve lige. Ipak, neću ulaziti duboko u to, jer ne znam konačni ishod. Poslovno gledano, NBA Evropa će podići evropsku košarku na viši nivo. Nažalost, prethodno rukovodstvo na čelu sa Đordijem (Bartomeuom) nije uradilo ništa. Sedeo je tamo kao Julije Cezar pokušavajući da bude šef sporta koji je unazadio. Sada je vreme za Buena. On se trudi da sve ujedini. Pre je bilo dosta razdvajanja između Evrolige i NBA, a on sada pokušava da napravi nešto. Kada govorimo o gospodinu Buenu, njegovi prvi potezi deluju da se ide u pravom smeru. Poželeo bih mu da se sve završi dobro i da njegovi planovi postanu stvarnost".

Odgovorio je i na pitanje da li je imao kontakt sa NBA Evropom.

"Ja nisam uključen u svakodnevno poslovanje Panatinaikosa, tako da lično nisam imao nikakve razgovore".