Prvi čovek Panatinaikosa: Obradović može sve, Ivković nije bio takav trener

Prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je u velikom intervjuu za Euro Insiders govorio o raznim temama, a nezaobilazni deo razgovora bio je i Željko Obradović.

Najtrofejniji evropski trener vratio se na klupi Zelenih posle 14 godina i tako doneo euforiju među navijače Panatinaikosa, a Janakopulos zna koliko je ovo značajno za klub.

"Obradović može sve. Može da uzme tim pun zvezda i iz svakog igrača izvuče najbolje i da uz to gledate najbolju košarku koju ste ikad videli. Pokojni Duško Ivković nije bio takav trener. On je jedan od najboljih u istoriji, ali je njegov dar bio da uzme ekipu punu mladih momaka i odvede je do vrha".