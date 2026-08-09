Prvi čovek Panatinaikosa: Obradović može sve, Ivković nije bio takav trener
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 20:11
"Voleo sam Ergina, volim ga i uvek ću ga voleti"
Prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je u velikom intervjuu za Euro Insiders govorio o raznim temama, a nezaobilazni deo razgovora bio je i Željko Obradović.
Najtrofejniji evropski trener vratio se na klupi Zelenih posle 14 godina i tako doneo euforiju među navijače Panatinaikosa, a Janakopulos zna koliko je ovo značajno za klub.
"Obradović može sve. Može da uzme tim pun zvezda i iz svakog igrača izvuče najbolje i da uz to gledate najbolju košarku koju ste ikad videli. Pokojni Duško Ivković nije bio takav trener. On je jedan od najboljih u istoriji, ali je njegov dar bio da uzme ekipu punu mladih momaka i odvede je do vrha".
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Obradović je na klupi Panatinikosa nasledio Ergina Atamana i to posle sezone koja nije u skladu sa ambicijama Zelenih. PAO je ostao bez plasmana na fajnal-for, koji se igrao u njegovoj OAKA areni, dok je na domaćoj sceni osvojen samo Kup.
"Mislim da je ova sezona bila peh, jednostavno je tako. Ne mislim da je ovo bila sezona iz koje smo išta naučili. Jedina stvar za koju mogu da kažem da mi se dopala ove sezone je to što tokom godine nije bilo 100 posto podrške za trenera i tim. Rekli ste da postoje pobede i porazi, a moja poruka je sledeća: Kada ste timu najpotrebniji? U porazima je potrebna podrška, a u Grčkoj je to suprotno. Mene su svi pitali zašto toliko podržavam Ergina i zašto sam toliko uz njega? Prvo, zato što je on neverovatan profesionalac. Doneo mi je evropsku titulu i mislim da bi rezultat, možda, bio drugačiji, da je imao podršku svih".
Nastavio je Janakopulos da priča o turskom stručnjaku.
"Voleo sam Ergina, volim ga i uvek ću ga voleti. Mislim da je po ponašanju on moj tip u evropskoj košarci. Mnogo ga volim. Imamo ista uverenja, karakter i psihologiju. Dan kada sam morao da se sretnem sa Erginom i saopštim mu odluku bio je jedan od najtežih trenutaka u mojoj košarkaškoj karijeri. Razlog za to je što ga, pre svega, vidim kao prijatelja. Na kraju krajeva, doneli smo odluku koja je bila najbolja za posao. Međutim, to je bila zaista teška odluka. Zamislite da morate da prekinete saradnju sa nekim ko ima mnogo manje odgovornosti u odnosu na ono što ljudi misle", rekao je Dimitris Janakopulos.