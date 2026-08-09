Smederevci pucaju visoko: U finišu iza Marakane do "dva iz dva"

Prošle sezone smo dva gola u tri međusobna duela istih ekipa, ovog puta tri za 90. minuta.

Dve dobre šanse u prvom poluvremenu stvorili su u posedu dominantni gosti, jednu popularni Grafosi. Smederevci su pojačali ofanzivnu orijentaciju u drugoj trećini prvog poluvremena. Golman domaćina Veljko Vojvodić morao je da vadi kestenje iz vatre posle šuta Irfana Hadžića oko linije penaltika u 17. minutu, kojem je prethodio centaršut Petkoskog Cimbaljevića i atraktivno propuštanje Bogdana Rmuša. Mihailo Oreščanin je tri minuta kasnije iskoristio gužvu i zatresao mrežu domaćina, ali je sudija Marko Bura prethodno dosudio igranje rukom Hadžića. Na istoj polovini terena još neprecizan udarac Stefana Mitrovića sa oko 25 metara u 23, pa prodor Hadžića i lopta u peterac za Mitrovića u 30. minutu, kada je promenu rezultata sprečio Slavoljub Srnić izbacivši u korner.

Na drugom kraju konačno prilika za Nikolu Furtulu, koji je tukao glavom nakon kornera Srnića i zaposlio imenjaka Mirkovića u 37. minutu, a par trenutaka kasnije crveni karton za nervoznog Marića. Bura je isključio defanzivca Grafičara posle koškanja i guranja sa Strahnjom Lukovićem u pozicioniranju kod udarca iz ugla.

Solidna situacija za Hadžića u 47. i minimlano neprecizan pokušaj Rmuša u 55. minutu najavili su skoro vođstvo družine Nenada Mijailovića. Centrirao je Vladimir Karajčić, glavom ciljao Oreščanin i odbranio Vojvodić, ali natrčao je Mitrović i u 61. minutu doneo radost Smedervcima - 0:1.

Ispostaviće se da je sreća gostiju potrajala nekih 11 minuta. Obasiju je loptu iz vazduha spustio Marko Živanović, a Nigerijac je kaznio klizanje Miloša Vranjanina -1:1. Nije tu bio kraj. Karajčić je još jednom asistirao, ovog puta iz ne baš jednostavne pozicije preciznom Petkoskom Cimbaljeviću - 1:2.

Probao je Grafičar da inicijativom u finišu dođe do boda, ali je Dimitrije Šarić u 90+6 uzdrmao stativu iz slobodnjaka, loptu je dirao i Mirković. Čitav plen odneli su gosti.

GRAFIČAR - SMEDEREVO 1924 1:2 (0:0)

/Mitrović 61 - Obasi 72, Petkoski Cimbaljević 90/

Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.

Sudija: Marko Bura.

Crveni karton: Bratislav Marić (Grafičar) u 38. minutu.

GRAFIČAR: Vojvodić, Marić, Bijelović (46. Vasiljević), Furtula (55. Obasi), Strika, Srnić (46. Popović), Lazić, Matanović (70. Živanović), Papović, Šarić, Anokić (88. Jevremović).

SMEDEREVO 1924: Mirković, Petkoski Cimbaljević, Vranjanin, Mitrović, Karajčić, Hadžić, Kodžić (90+2. Džozef), Oreščanin, Luković (86. Filipović), Rmuš (59. Milunović), Čakovan.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okain 72/

Nedelja

Grafičar - Smederevo 1924 1:2 (0:0)

/Mitrović 61 - Obasi 72, Petkoski Cimbaljević 90/

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

***Kvote su podložne promenama