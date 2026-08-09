Smederevci pucaju visoko: U finišu iza Marakane do "dva iz dva"

Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 20:27
Ekipa Nenada Mijailovića savladala Grafičar i nanela mu drugi poraz u sezoni (2:1)
Zanimljiv i u drugom poluvremenu efikasan fudbal u prestonici i odluka u 90. minutu. Četa Milana Stegnjajića pretrpela je u drugi poraz u prvenstvu, dok se njihov rival radovao, kao i na premijeri. Smederevo 1924 je pobedom na gostovanju Grafičaru u drugom kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije potvrdilo da je jedan od kandidata za visok plasman - 1:2 (0:0).
Na kraju su momci u belim dresovima iskoristili činjenicu da su više od 50 minuta imali čoveka više zbog isključenja Bratislava Marića. Trijumf im je u 90. minutu doneo Stefan Petkoski Cimbaljević.
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Prošle sezone smo dva gola u tri međusobna duela istih ekipa, ovog puta tri za 90. minuta.
Dve dobre šanse u prvom poluvremenu stvorili su u posedu dominantni gosti, jednu popularni Grafosi. Smederevci su pojačali ofanzivnu orijentaciju u drugoj trećini prvog poluvremena. Golman domaćina Veljko Vojvodić morao je da vadi kestenje iz vatre posle šuta Irfana Hadžića oko linije penaltika u 17. minutu, kojem je prethodio centaršut Petkoskog Cimbaljevića i atraktivno propuštanje Bogdana Rmuša. Mihailo Oreščanin je tri minuta kasnije iskoristio gužvu i zatresao mrežu domaćina, ali je sudija Marko Bura prethodno dosudio igranje rukom Hadžića. Na istoj polovini terena još neprecizan udarac Stefana Mitrovića sa oko 25 metara u 23, pa prodor Hadžića i lopta u peterac za Mitrovića u 30. minutu, kada je promenu rezultata sprečio Slavoljub Srnić izbacivši u korner.
Na drugom kraju konačno prilika za Nikolu Furtulu, koji je tukao glavom nakon kornera Srnića i zaposlio imenjaka Mirkovića u 37. minutu, a par trenutaka kasnije crveni karton za nervoznog Marića. Bura je isključio defanzivca Grafičara posle koškanja i guranja sa Strahnjom Lukovićem u pozicioniranju kod udarca iz ugla.
Solidna situacija za Hadžića u 47. i minimlano neprecizan pokušaj Rmuša u 55. minutu najavili su skoro vođstvo družine Nenada Mijailovića. Centrirao je Vladimir Karajčić, glavom ciljao Oreščanin i odbranio Vojvodić, ali natrčao je Mitrović i u 61. minutu doneo radost Smedervcima - 0:1.
Ispostaviće se da je sreća gostiju potrajala nekih 11 minuta. Obasiju je loptu iz vazduha spustio Marko Živanović, a Nigerijac je kaznio klizanje Miloša Vranjanina -1:1. Nije tu bio kraj. Karajčić je još jednom asistirao, ovog puta iz ne baš jednostavne pozicije preciznom Petkoskom Cimbaljeviću - 1:2.
Probao je Grafičar da inicijativom u finišu dođe do boda, ali je Dimitrije Šarić u 90+6 uzdrmao stativu iz slobodnjaka, loptu je dirao i Mirković. Čitav plen odneli su gosti.
GRAFIČAR - SMEDEREVO 1924 1:2 (0:0)
/Mitrović 61 - Obasi 72, Petkoski Cimbaljević 90/
Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.
Sudija: Marko Bura.
Crveni karton: Bratislav Marić (Grafičar) u 38. minutu.
GRAFIČAR: Vojvodić, Marić, Bijelović (46. Vasiljević), Furtula (55. Obasi), Strika, Srnić (46. Popović), Lazić, Matanović (70. Živanović), Papović, Šarić, Anokić (88. Jevremović).
SMEDEREVO 1924: Mirković, Petkoski Cimbaljević, Vranjanin, Mitrović, Karajčić, Hadžić, Kodžić (90+2. Džozef), Oreščanin, Luković (86. Filipović), Rmuš (59. Milunović), Čakovan.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO
Subota
OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)
/Petronijević 64/
Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)
/Stevanović 77/
Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)
/Đurić 87/
Dubočica – Loznica 0:0
Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)
/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/
Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)
/Vesković 18, Okain 72/
Nedelja
Grafičar - Smederevo 1924 1:2 (0:0)
/Mitrović 61 - Obasi 72, Petkoski Cimbaljević 90/
20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)
***Kvote su podložne promenama