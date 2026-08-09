Dragojević nasamaren protiv Hibernijana: Kako je skrivio penal, ako je protivnik njega vukao za glavu?
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 19:37
Diskutabilna situacija u neočekivanom porazu Rendžersa na Ajbroksu (1:2)
Rendžers je doživeo šokantan poraz od Hibernijana na Ajbroksu (1:2), pa nakon dva kola Premijeršipa ima samo jedan bod. Buran debi u škotskom prvenstvu imao je Partizanov đak, Vanja Dragojević, koji je skrivio jedanaesterac u 12. minutu i zaradio javnu opomenu, pa ga je trener domaćeg tima Derek Mekines ostavio u svlačionici na poluvremenu.
Odluka sudije Dona Robertsona u najmanju ruku je izazvala polemiku u škotskoj javnosti zbog načina na koji je dosuđena najstroža kazna. Radilo se o obostranom povlačenju srpskog veziste i štopera Hibernijana Džejsona Kera u kaznenom prostoru Rendžersa, a tom prilikom je defanzivac gostiju za glavu povukao Dragojevića. Ipak, sudija je pokazao na belu tačku, a odluka nije promenjena ni nakon gledanja VAR snimka. Bivši igrač crno-belih jeste sa obe ruke povlačio protivnika, ali je ovaj to uradio na grublji način. U svakom slučaju, Džoš Kembel je ubrzo preuzeo odgovornost i doveo goste u vođstvo.
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Dragojević nije bio obeshrabren tim trenutkom, već dodatno motivisan. U 21. minutu je u svom stilu žestoko opalio sa 22 metra udaljenosti, ali je lopta nažalost po domaće navijače prohujala pored gola. Mekinesova odluka da ga izvede sa terena, izvesno je bila povezana sa činjenicom što je Dragojević bio jedini igrač sa javnom opomenom na terenu. Zamenio ga je vezista iz Obale Slonovače, Mohamed Diomande.
Rendžers je dodavao gas u drugom poluvremenu i stigao do izjednačenja u 85. minutu nesmotrenim autogolom Migela Čiave. Ipak, iako je delovalo da bi domaćin mogao do zasluženog preokreta u završnici utakmice, usledio je pad koncentracije i pogodak Kaluma Rajta u trećem minutu nadoknade.
Alarmi na Ajbroksu su već uplaljeni, pošto vodeći Seltik već ima pet bodova više. Ekipa Martina O‘Nila bila ubedljiva u Kilmarnoku, uz het-trik bivšeg napadača Bode Glimta Kaspera Hega. Sa druge stranem Policajci nemaju vremena za predah, pošto ih već u četvrtak očekuje revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Jagjelonije u Glazgovu. Poljaci su prvi meč rešili u svoju korist rezultatom 2:1.