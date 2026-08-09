Roma krenula jako po Moru - transfer paket 5+45

Neposredno nakon poslednjeg sudijskog zvižduka na prijateljskom meču protiv Brajtona (0:3) trener Rome Đan Pjero Gasperini 'zakukao' je kako mu je neophodan širi roster, odnosno još nekoliko pojačanja do kraja prelaznog roka.

Nisu prošla ni puna 24 sata, a sportski direktor rimskog kluba i dugogodišnji Gasperinijev saradnik iz vremena u Atalanti - Toni Damiko, reagovao je vrlo konkretno. Kako javlja Đanluka Di Marcio, verovatno najpouzdaniji transfer-insajder u Italiji, Vučica se zvanično obratila Portu i poslala zvaničnu ponudu za talentovanog ofanzivca Rodriga Moru (19).