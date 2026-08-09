Roma krenula jako po Moru - transfer paket 5+45
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 19:30
Pozajmica, pa potencijalni otkup, to Porto trenutno ima na stolu...
Neposredno nakon poslednjeg sudijskog zvižduka na prijateljskom meču protiv Brajtona (0:3) trener Rome Đan Pjero Gasperini 'zakukao' je kako mu je neophodan širi roster, odnosno još nekoliko pojačanja do kraja prelaznog roka.
Nisu prošla ni puna 24 sata, a sportski direktor rimskog kluba i dugogodišnji Gasperinijev saradnik iz vremena u Atalanti - Toni Damiko, reagovao je vrlo konkretno. Kako javlja Đanluka Di Marcio, verovatno najpouzdaniji transfer-insajder u Italiji, Vučica se zvanično obratila Portu i poslala zvaničnu ponudu za talentovanog ofanzivca Rodriga Moru (19).
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Radi se o jednom od najvećih bisera portugalskog fudbala, koji iz nekog razloga nema odgovarajuću minutažu na Draguu, pa se šuška kako nema ništa protiv da ovog leta napusti Zmajeve. Prethodnih dana pisalo se naširoko da ga Galatasaraj ima na nišanu, čak se pominjala cifra od 10.000.000 evra za jednogodišnju pozajmicu bez prava otkupa, međutim ubrzo je stigao demanti sa stranica najuglednijih sportskih listova Portugalije.
Di Marcio sada otkriva kako se Roma gotovo potpuno 'ohladila' od Malika Fofane iz Liona, i svom snagom krenula po Moru. Isti izvor navodi da je sadržina prve ponude sledeća: za jednogodišnji zajam 5.000.000 evra, a onda 45.000.000 za otkup idućeg leta, s tim da on ne bi bio obavezan, već opcioni.
Stav Porta trenutno nije najjasniji. Dvostruki prvak Evrope ne odbacuje mogućnost prodaje, ali ostaje pitanje za koliko novca. Prema nekim informacijama na Dragau bi bili zadovoljni za fiksnih i sigurnih 50.000.000 evra, prema drugim odbijaće sve ponude dok se neko ne približi cifri od 70.000.000 evra, koliko iznosi izlazna klauzula.
Roma je ovog leta već potrošila 85.000.000. Podsetimo, stigli su Santijago Kastro (21) iz Bolonje za 35.000.000, Konstantinos Kulijerakis iz Volfzburga za nešto više od 16.000.000, Danijele Gilardi (23) iz Verone za 8.000.000, dok je ugovor Donjela Malena (27) otkupljen od Aston Vile za 25.000.000.