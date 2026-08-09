Posle deset godina ponovo na Parku prinčeva: Parižani vratili Dinja za samo 7.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 20:14
Iskusni bek naredne tri sezone nosiće dres Pari Sen Žermena
Dugo se već šuškalo, a sada je stigla i zvanična potvrda: Pari Sen Žermen je predstavio Luku Dinja kao novo pojačanje na poziciji levog beka. Francuz stiže kao alternativa za Nuna Mendeša, a sa novim klubom potpisao je ugovor na tri sezone.
Francuski tim iskoristio je izlaznu klauzulu koja je stajala u ugovoru levog beka sa Aston Vilom i tako za 7.000.000 evra u svoje redove vratio fudbalera koji je pre deset godina napustio Pariz.
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„Velika mi je čast što imam priliku da se vratim u Pari Sen Žermen posle neverovatnog iskustva koje sam ovde imao pre više od deset godina. Posebno sam impresioniran napretkom koji je klub ostvario poslednjih godina. Uslovi za rad u trening centru su izuzetni i oslikavaju ambicije tima. Jedva čekam da započnem novo poglavlje i svoje iskustvo stavim u službu ekipe“, rekao je Dinj za zvanični sajt kluba.
Aston Vila nije imala nameru da se rastane sa Dinjom, ali su njegove partije u dresu Francuske na Svetskom prvenstvu promenile situaciju. U nokaut fazi nametnuo se kao prvo rešenje po levoj strani terena ispred Tea Ernandeza i privukao pažnju Parižana, koji su odlučili da iskoriste priliku i po povoljnoj ceni vrate francuskog reprezentativca u Pariz.
Dinj je prethodne sezone sa Aston Vilom osvojio Ligu Evrope, nakon što je njegov tim u finalu savladao Frajburg sa 3:0. Odigrao je i 31 utakmicu u Premijer ligi, upisavši šest asistencija, dok je Vila osvajanjem četvrtog mesta izborila učešće u Ligi šampiona naredne sezone.
Nekadašnji prvak Evrope tako nastavlja da plaća cenu odlične sezone, pošto Dinj nije jedini važan igrač koji je napustio klub. Morgan Rožers prešao je u Čelsi za 138.000.000 evra, dok je Juri Tilemans pojačao Mančester Junajted u transferu vrednom 41.000.000.
Parižani do sada nisu bili previše aktivni kada su u pitanju dolasci. Uz Dinja, jedino novo lice u ekipi je desno krilo Monaka Magnes Aklijuš.