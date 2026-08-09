Posle deset godina ponovo na Parku prinčeva: Parižani vratili Dinja za samo 7.000.000 evra

Dugo se već šuškalo, a sada je stigla i zvanična potvrda: Pari Sen Žermen je predstavio Luku Dinja kao novo pojačanje na poziciji levog beka. Francuz stiže kao alternativa za Nuna Mendeša, a sa novim klubom potpisao je ugovor na tri sezone.

Francuski tim iskoristio je izlaznu klauzulu koja je stajala u ugovoru levog beka sa Aston Vilom i tako za 7.000.000 evra u svoje redove vratio fudbalera koji je pre deset godina napustio Pariz.