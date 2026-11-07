Razigrani Stanić opet strelac, kada je izašao iz igre Ludogorec primio dva gola (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 20:44
Na kraju tim iz Razgrada jedva isčupao bod protiv CSKA 1948 pogotkom u 98. minutu za 2:2 (0:0)
Vesti iz Bugarske koje mogu da raduju fudbalske fanove u Srbiji. Povremeni reprezentativac naše zemlje Petar Stanić je definitivno potvrdio da je izašao iz krize koja ga je mučila prva dva meseca u sezoni, pošto je ove subote postigao gol na drugom uzastopnom meču Ludogoreca. Ovog puta u remiju sa CSKA 1948 u 13. kolu prvenstva Bugarske sa 2:2 (0:0).
Ponovo je radio tandem Stanić – Deroj Duarte, kao i pre nedelju dana protiv Lokomotive iz Plovdiva (3:0). Posle centaršuta sa levog krila u 51. minutu odlično se kretao reprezentativac Zelenortskih Ostrva, odigrao je povratno dodavanje za zaboravljenog Stanića. Bivši vezista TSC Bačke Topole nije razmišljao, već je raspalio po lopti i doneo vođstvo sa 1:0.
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Ispostavilo se da je hrvatski trener Igor Jovičević napravio veliku grešku u 71. minutu, kada je iz igre izveo Stanića i Ruana Kruza. Bez njih dvojice igra Ludogoreca je bila znatno lošija, a CSKA 1948 je uspeo da dođe do preokreta.
16.00: (2,20) Levski (3,35) CSKA Sofija (3,40)
Izjednačio je Atanas Ilijev u 79. minutu, i to samo šest minuta pošto je ekipa iz Sofije ostala sa igračem manje posle isključenja Emersona Barbose. Ispostavilo se ubrzo da taj crveni karton nije Ludogorecova prednost, jer CSKA je u 81. minutu čak i poveo, Georgi Rusev je doneo preokret na Ilijevovu asistenciju.
Delovalo je da će bodovi u prestonicu, ali Ludogorec se nekako ipak isčupao. U osmom minutu nadoknade je Ivajlo Čočev odlično reagovao posle ubačene lopte Amira Hadžiahmetovića i sačuvao domaćina.
Ne samo od poraza, već i od toga da ga CSKA 1948 ne prestigne na tabeli. Ostao je Ludogorec bolji za jedan bod. Doduše, od ovog rezultata je najviše profitirao Levski našeg Marka Grujića, koji ima priliku da se eventualnom pobedom nad CSKA Sofijom u nedelju u večitom derbiju u potpunosti usami na vrhu tabele.
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BUGARSKA 1 – 13. KOLO
Petak
Septemvri – Lokomotiva 1:0 (0:0)
/Fereira 49/
Botev Plovdiv – Dunav 1:1 (0:0)
/Ukaki 84 – Keita 88/
Subota
Botev Vraca – Lokomotiva Plovdiv 1:2 (0:1)
/Smolenski 48 – Longvil 37, Mrankov 46/
Slavija Sofija – Černo More 0:0
Ludogorec – CSKA 1948 Sofija 2:2 (0:0)
/Stanić 51, Čočev 90+8 – Ilijev 79, Rusev 81/
Nedelja
13.00: (3,90) Spartak Varna (3,35) Arda (1,95)
16.00: (2,20) Levski (3,35) CSKA Sofija (3,40)
***Kvote su podložne promenama