Razigrani Stanić opet strelac, kada je izašao iz igre Ludogorec primio dva gola (VIDEO)

Ispostavilo se da je hrvatski trener Igor Jovičević napravio veliku grešku u 71. minutu, kada je iz igre izveo Stanića i Ruana Kruza. Bez njih dvojice igra Ludogoreca je bila znatno lošija, a CSKA 1948 je uspeo da dođe do preokreta.

16.00: (2,20) Levski (3,35) CSKA Sofija (3,40)

Izjednačio je Atanas Ilijev u 79. minutu, i to samo šest minuta pošto je ekipa iz Sofije ostala sa igračem manje posle isključenja Emersona Barbose. Ispostavilo se ubrzo da taj crveni karton nije Ludogorecova prednost, jer CSKA je u 81. minutu čak i poveo, Georgi Rusev je doneo preokret na Ilijevovu asistenciju.

Delovalo je da će bodovi u prestonicu, ali Ludogorec se nekako ipak isčupao. U osmom minutu nadoknade je Ivajlo Čočev odlično reagovao posle ubačene lopte Amira Hadžiahmetovića i sačuvao domaćina.

Ne samo od poraza, već i od toga da ga CSKA 1948 ne prestigne na tabeli. Ostao je Ludogorec bolji za jedan bod. Doduše, od ovog rezultata je najviše profitirao Levski našeg Marka Grujića, koji ima priliku da se eventualnom pobedom nad CSKA Sofijom u nedelju u večitom derbiju u potpunosti usami na vrhu tabele.

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

BUGARSKA 1 – 13. KOLO

Petak

Septemvri – Lokomotiva 1:0 (0:0)

/Fereira 49/

Botev Plovdiv – Dunav 1:1 (0:0)

/Ukaki 84 – Keita 88/

Subota

Botev Vraca – Lokomotiva Plovdiv 1:2 (0:1)

/Smolenski 48 – Longvil 37, Mrankov 46/

Slavija Sofija – Černo More 0:0

Ludogorec – CSKA 1948 Sofija 2:2 (0:0)

/Stanić 51, Čočev 90+8 – Ilijev 79, Rusev 81/

Nedelja

13.00: (3,90) Spartak Varna (3,35) Arda (1,95)

16.00: (2,20) Levski (3,35) CSKA Sofija (3,40)

***Kvote su podložne promenama