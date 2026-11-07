Koji ste vi monstrumi (VIDEO)

Železničar je igrao perfektno protiv Kragujevčana. Dominirao je terenom, igrao i lepo, atraktivno, dao tri gola, mogao je makar još toliko. A, reakcija trenera Kokovića u svlačionici je sve rekla o tome kako je on video partiju njegovih pulena:

„Od čega ste vi, jeb**e!? Koji ste vi monstrumi, stvarno nemam reči“, ispalio je Koković.

I onda ono što su fudbaleri jednako želeli da čuju:

„Trening je u četvrtak u pet“!

Dakle, nagrada za ovaj fantastični niz Dizelke – pet slobodnih dana. Pošteno i zasluženo.