Koji ste vi monstrumi (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | sub. 07.11.26. | 20:34
Tri rečenice trenera Železničara u svlačionici
Kakav Železničar, strašan Železničar! Sporije je počeo prvenstvo, čak bio u jednom momentu u donjem delu tabele, a onda se Dizelka zahuktala.
Večeras u Pančevu je pao Radnički iz Kragujevca (3:1) i to je peta pobeda Železničara u pet utakmica između dve reprezentativne pauze. I uoči nedeljnog derbija u Novom Sadu između Vojvodine i Crvene zvezde, tim iz Pančeva je prišao Lalama na samo tri boda na tabeli. Nema dileme da će do kraja jeseni ekipa Radomira Kokovića još jače nagaziti gas i pojuriti poziciju broj dva.
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Železničar je igrao perfektno protiv Kragujevčana. Dominirao je terenom, igrao i lepo, atraktivno, dao tri gola, mogao je makar još toliko. A, reakcija trenera Kokovića u svlačionici je sve rekla o tome kako je on video partiju njegovih pulena:
„Od čega ste vi, jeb**e!? Koji ste vi monstrumi, stvarno nemam reči“, ispalio je Koković.
I onda ono što su fudbaleri jednako želeli da čuju:
„Trening je u četvrtak u pet“!
Dakle, nagrada za ovaj fantastični niz Dizelke – pet slobodnih dana. Pošteno i zasluženo.