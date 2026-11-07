Budućnost bila zrela da izgubi u Železniku, Molinar sprečio iznenađenje

Francuz je najpre doneo prednost Podogoričanima, dok je momak iz Paname uvećao vođstvo sa linije penala, a onda na 20 sekundi postigao pogodak kojim je definitivno zapečatio sudbinu Pantera.

Svakako da će ostati zapisano da je Rebrača odigrao meč kakav se ne viđa svaki dan. Centar FMP-a je postigao 28 poena, uz 13 skokova i blokadu za 38 indeksnih poena. Međutim, na drugoj strani je Budućnost imala daleko veći broj raspoloživih igrača. Uz već pomenutog Molinara (19 poena), sjajni je bio Oleksandar Kovilar. Ukrajinac igra sve bolje i bolje, pa je večeras popunjavao sve statističke kolone sa 12 poena, pet skokova, šest asistencija, dve ukradene i četiri izgubljene lopte. Na njihov učinak nadovezao sa Džuan Morgan sa 13 poena, te je ovo bio trojac koji je predvodio goste do trijumfa.

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Poslednji meč ovog kola odigran je u Ljubljani, gde je Ilirija poražena od Beča - 60:74.

Domaćin je demonstrirao stare bolje, a to je da se u jednom momentu samo ugasi, što protivnik iskoristi. Beč je ključnu prednost napravio u trećem kvartalu u kojem je došao do gotovo 20 poena prednosti. Ovog puta Ilirija nije uspela da se vrati kao protiv Studentskog centra u prošlom kolu. Svakako da domaćin nije mogao da su suprotstavi ako se uzme u obzir da Kol Hargrov nije ni ulazio u igru, dok je Džemel Džons već neko vreme i van sastava. Fali tu ofanzivnog oružja, što se vidi po broju poena.

Goste su do trijumfa predvodili Grent Šerfild sa 20 poena i Nikola Jovanović sa 17, dok je na drugoj strani Edo Murić brojao do 13.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

/Omić 11 - Ilić, Ros 15/

Subota

Krka - Igokea - 73:67

/Mahkovic 26 - Kovačević 13/

Borac Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85

/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/

FMP - Budućnost 73:76

/Rebrača 28 - Molinar 19/

Ilirija - Beč 60:74

/Murić 13 - Šerfild 20/

Nedelja

11.00: (1,50) Kluž (16,0) Bosna (3,00)

13.00: (1,90) Partizan Mozzart Bet (hendikep -17,5) Studentski Centar (1,90)

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Slovan Bratislava

19.00: Široki - Cibona

20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)

***KVOTE SU PODLOŽNE PROMENAMA***

