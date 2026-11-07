Od letnjeg bojkota treninga do najboljeg strelca Lige 1: Ovo vredi mnogo više od 8.000.000

Sinajoko je upravo iz Oksera letos stigao u Pariz, koji je u julu za njegov transfer izdvojio 8.000.000 evra. Afrički napadač je prethodne sezone postigao 12 golova u Ligi 1, čime je privukao pažnju ambicioznog pariskog kluba, ali njegov odlazak nije protekao bez trzavica. Želeći da izdejstvuje transfer, Sinajoko je čak nakratko bojkotovao treninge Oksera, pre nego što su dva kluba postigla dogovor. Potpisao je ugovor do juna 2029. godine, a samo nekoliko meseci kasnije pokazao je bivšem klubu koliko je izgubio njegovim odlaskom.

Trenutak odluke viđen je u 63. minutu. U glavnoj ulozi bio je 24-godišnji Pablo Pažis, momak kog je Zinedin Zidan u petak uvrstio na spisak igrača Francuske za novembarski reprezentativni termin. Pažis je individualnom minijaturom stvorio prostor za udarac iz okreta, nije najbolje zahvatio loptu, ali se na pravom mestu našao Sinajoko, ispružio nogu i promenio joj putanju dovoljno da završi iza leđa golmana Oksera.

Gol protiv nekadašnjih saigrača nije proslavio, ali je njegov značaj bio ogroman. Ne samo da je njime doneo tri boda Parižanima, već je nastavio impresivan golgeterski niz i dodatno učvrstio prvo mesto na listi strelaca francuskog šampionata ispred Renovog Estebana Lepola, strelca sedam golova u dosadašnjem toku sezone.

Okser je pokušao da odgovori. Najbolju priliku za izjednačenje imao je Arčer u 77. minutu, kada se našao u izglednoj situaciji, ali je Kevin Trap odličnom intervencijom sačuvao prednost gostiju. Do kraja nije bilo promene rezultata, pa je ekipa Lijama Roseniora stigla do važne pobede i probijanja na drugu poziciju Lige 1, makar do završetka preostalih utakmica kola. Sa druge strane, Okser je ostao na 14. mestu, uz ozbiljnu pretnju da ga Troa i Le Man dodatno potisnu ka opasnoj zoni.

FRANCUSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)

/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/

Subota

Okser - Pariz 0:1 (0:0)

/Sinajoko 63/

21.05: (1,15) PSŽ (6,75) Troa (18,0) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,20) Ren (3,70) Lil (3,10) MOZZART RELAX

17.15: (3,30) Anže (4,00) Nica (2,05) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Avr (3,35) Lorijan (2,50) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Brest (3,45) Lion (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (4,60) Le Man (4,30) Monako (1,67) MOZZART RELAX

20.45: (2,35) Lans (3,80) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama