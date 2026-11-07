Maksova strela slomila Verder i sačuvala tikete; Filkrug pokazao zašto je dobio Klopov poziv (VIDEO)

Da nema krizu igre Štutgart je pokazao u Istanbulu protiv Galatasaraja, gde je zaslužio više od onih 0:2. Večeras značajno slabije izdanje, manje prilika, ozbiljnih akcija, ali i treća pobeda u nizu u domaćim takmičenjima, odnosno četvrta ukupno u Bundesligi ove jeseni - 1:0.

Verder je maltene prespavao prvo poluvreme, odigrao značajno ispod ovosezonskog standarda, da bi se u nastavku probudio, zaličio na ekipu iz vrha tabele, no ipak nije uspeo da izbegne drugi poraz, a prvi u šampionatu još od 30. avgusta.