Maksova strela slomila Verder i sačuvala tikete; Filkrug pokazao zašto je dobio Klopov poziv (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | sub. 07.11.26. | 20:50
Rani gol odlučio pobednika u Štutgartu
Da nema krizu igre Štutgart je pokazao u Istanbulu protiv Galatasaraja, gde je zaslužio više od onih 0:2. Večeras značajno slabije izdanje, manje prilika, ozbiljnih akcija, ali i treća pobeda u nizu u domaćim takmičenjima, odnosno četvrta ukupno u Bundesligi ove jeseni - 1:0.
Verder je maltene prespavao prvo poluvreme, odigrao značajno ispod ovosezonskog standarda, da bi se u nastavku probudio, zaličio na ekipu iz vrha tabele, no ipak nije uspeo da izbegne drugi poraz, a prvi u šampionatu još od 30. avgusta.
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Tri veoma važna boda Švabama doneo je levi spoljni Maks Mitelštet, koji je još jednom pokazao koliko bolje izgleda kada igra na svojoj omiljenoj poziciji, nego li kao levi štoper. Pretio je tokom svih 90 i kusur minuta, ubacivao se, pravio višak, povrh svega postigao taj pobedonosni pogodak u uvodnim minutima susreta. Nije se u toj situaciji proslavila odbrana Verdera, dozvolila je da lopta Griše Premela prođe maltene kroz čitav šesnaesetrac, po zemlji, što je samo olakšalo posao Mitelštetu. Usledila je strela u gornji desni ugao golmana Karla Hajna - iz prve.
Igrali ste 3+ na Štutgart?
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Malo toga videli smo još u prvih 45 minuta. Gosti jedva da su prilazili golu Denisa Zajmena - imali tek tri kontakta s loptom u 16 metara - dok je Štutgart upisao tek jedan ozbiljniji pokušaj preko Bilala El Hanusa, kada se Hajn istakao...
Verder je u nastavku zavladao terenom, potpuno preuzeo posed (skoro 65 odsto) i stvorio nekoliko šansi. Najbliži golu bio je u 51. i 84. minutu. Oba puta u akciji se našao sjajni Niklas Filkrug, povratnik u reprezentaciju Nemačke. Snažni napadač prvo je divno poslužio Jurija Regera, spojio ga sa golom, međutim ovaj nije šturao na vreme, dozvolivši da mu Zajmen padne u noge, dok je u drugoj situaciji Filkrug sam pokušao - tukao glavom i za malo promašio.
Štutgart se povukao u drugom delu, vodeći računa gotovo samo o odbrani. Probao je Sebastijan Henes da razdrma svoje momke promenama, ubacio Tijaga Tomasa, Nikolasa Nartija, Fina Jelča, pred kraj i Ermedina Demirovića - nije vredelo.
Ponovo je najbliži golu bio Maks Mitelštet. Igrao se 57. minut kada je iskusni krilni igrač pogodio stativu...
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.
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BUNDESLIGA – 9. KOLO
Petak
Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)
/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/
Subota
Borusija Dortmund - Elverzberg 2:1 (0:0)
/Nmeča 55, 71 - Futko 81/
Majnc - Bajern Minhen 1:2 (0:1)
/Tic 90+3 - Kimih 14, Karl 57/
Paderborn - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:1)
/Obermajer 45+1, Piringer 73pen - Burkart 23, 90+3/
RB Lajpcig - Augzburg 5:2 (3:1)
/Banzuzi 33, Enkunku 35, Raum 45+2, Romulo 60, Baumgartner 66 - Kade 1. Ogundu 90+2/
Štutgart - Verder Bremen 1:0 (1:0)
/Mitelštet 7/
Nedelja
15.30: (3,60) Keln (4,60) Bajer Leverkuzen (1,85) – MOZZART RELAX
17.30: (1,47) Frajburg (4,60) Union Berlin (6,00) – MOZZART RELAX
19.30: (1,60) Hofenhajm (4,30) Šalke (4,90) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama