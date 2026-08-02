Španski bekovi su hit leta: Kupuju ih Englezi, Nemci, Italijani…

Najskuplji Španac ovog leta je levi bek Mark Kukurelja, za kojeg je Real platio Čelsiju 55.000.000 evra. Među 10 najskupljih transfera španskih igrača ovog leta su još dvojica bekova, a uskoro će biti još trojica. Dakle, više od polovine...

Pored Kukureljinog transfera, u Top 10 najskupljih Španaca je i prelazak Alehandra Grimalda iz Leverkuzena u Atletiko Madrid za 22.000.000 evra fiksno i 3.000.000 kroz bonuse. Zvanično je među 10 najskupljih ušao i desni vingbek Aleks Himenez, kojeg je Bornmut otkupio od Milana za 18.500.000 evra, a onda ga poslao na pozajmicu u Firencu za 2.000.000 evra uz opciju otkupa za 20.000.000.

Danas ste čitali da je Čelsi rešio da Kukurelju zameni njegovim zemljakom Pepom Čavarijom iz Rajo Valjekana u transferu teškom 25.000.000 evra, a zamene za pomenute Grimalda i Himeneza će takođe biti Španci.

Bajer iz Leverkuzena je rešio da Grimalda zameni Migel Gutijerez iz Napolija. On je prošlog leta došao u Italiju iz Đirone za 18.000.000 evra i uglavnom bio standardan kod Antonija Kontea. Ali, nije ponovio partije iz Katalonije. U Leverkuzenu veruju da će ga vratiti na taj nivo i danas su se dogovorili oko obeštećenja vrednog 30.000.000 evra sa bonusima. Nemci su na početku nudili 25.000.000 evra fiksno, Italijani tražili 30.000.000, pa se može pretpostaviti da su neslaganje rešili kroz bonuse.

Prošlog leta je Napoli, pored Gutijereza na levom, želeo i Španca na desnom boku. U pitanju je bio Huanlu Sančez iz Sevilje. Nisu se dogovorili oko cene, a pokušali su opet i ovog leta. Zajedno sa Juventusom, Romom, Fiorentinom i Atalantom koji su takođe bili zainteresovani.

Na kraju je u toj trci pobedio Bornmut. Nakon odlaska Himeneza u Firencu, rešili su da na njegovo mesto dođe baš Huanlu i ekspresno su se dogovorili sa Seviljom. Nakon što je igrač odbio Notingem Forest, prihvatio je ponudu sa juga Engleske. A Sevilja je prihvatila 11.000.000 evra fiksno plus 2.000.000 kroz bonuse. Igrač je dobio dozvolu da napusti trening kamp u Holandiji, gde se Sevilja priprema, i da ode u Bornmut na lekarske preglede i potpis ugovora.

Kada se svi ti transferi stave na jedno mesto, ispada da su čak šestorica od 12 najskupljih španskih fudbalera u dosadašnjem delu prelaznog roka – bekovi!

1. Mark Kukurelja (Čelsi - Real Madrid) – 55.000.000

2. Viktor Munjoz (Osasuna - Liverpul) – 40.000.000

3. Mario Hila (Lacio - Milan) – 30.000.000

4. Migel Gutijerez (Napoli - Bajer Leverkuzen) – 25.000.000

4. Pep Čavarija (Rajo Valjekano - Čelsi) – 25.000.000

4. Karlos Espi (Levante - Real Madrid) – 25.000.000

7. Alehandro Grimaldo (Bajer Leverkuzen - Atletiko Madrid) – 22.000.000

8. Elijezer Majenda (Sanderlen - Ren) – 22.000.000

9. Aleks Himenez (Milan - Bornmut) – 18.500.000*

10. Serđi Altimira (Betis Sporting - Lisabon) – 18.250.000

11. Alvaro Morata (Milan - Komo) – 12.000.000*

12. Huanlu Sančez (Sevilja - Bornmut) – 11.200.000

* otkup pozajmica