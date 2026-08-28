Bajern očas posla napravi rusvaj, Kompani ima novi izum – beka gura na „desetku“ i fino izgleda (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | pet. 28.08.26. | 22:34
Trener Bavaraca namenio zanimljivu ulogu Natanijelu Braunu, među strelce se upisao Aleksandar Pavlović…
Nova sezona, stari običaji. Mirne duše može se konstatovati – u Nemačkoj ništa novo. Na prvu deluje da će Bajern nastaviti da zavodi red, samo što bi ove godine Vensan Kompani mogao da ponudi neke nove stvari navijačima, a da njegova mašinerija ostane ubitačna i podjednako ubojita, ako ne i opasnija no što je bila.
Štutgart se na Alijanc areni proveo kao bos po trnju. Jedno poluvreme, pa i jače od toga imao je šta da kaže, znao je kako da se suprotstavi. Čak i pronašao način da rani Bajern, ali takva zverka je najopasnija i ne treba je čačkati. Upravo to je uradio i nastao je rusvaj u režiji Majkla Olisa i Alfonsa Dejvisa – 5:1 (1:0).
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No, prvo da krenemo od jednog veoma zanimljivog detalja, od onog novog što će u novoj sezoni nuditi Vensan Kompani. Ima trener Bavaraca izum i svima ga je predstavio – beka gura na „desetku“ i to sasvim fino izgleda. Barem je bilo tokom priprema i sada na startu Bundeslige. Natanijel Braun stigao je tokom leta u minhenski klub iz Frankfurta za okruglo 50.000.000 evra, ali neće biti zakucan uz levu aut-liniju…
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Pomerio ga je Vensan Kompani napred, namenio mu je drugačiju ulogu. Igrao je iza Harija Kejna. Nekada bi se malo izvlačio i(li) povlačio, ali je najčešće boravio iza napadača. Luis Dijas sa jedne, Majkl Olis sa druge strane, on negde između. U jednoj situaciji dobio je veoma dobar pas od Alfonsa Dejvisa, bilo je to u završnici prvog poluvremena, i malo mu je nedosatjalo da zatrese mežu. Vrhovima prstiju je Štutgartov golman iščupao loptu.
Do tada Bajern je već vodio, Dajo Upamekano je u prvom poluvremenu, posle kornera, sve nadvisio, bio snalažljiv i učinio da se na semaforu promeni rezultat. Jedina mala krizu kroz koju su Bavarci prošli bila je početkom drugog dela, nisu raščistili u kaznenom, a Džoš Vagnoman je zakucao loptu. I kada se pogleda krajnji rezultat, ni njemu ni Švabama to nije bilo potrebno, možda onakve reakcije ne bi bilo.
Bajern je uključio turbo mod i za tri minuta rastavio Štutgart na proste faktore. Jozua Kimih podvlaio je loptu, a Majkl Olis je poslao tamo gde je želeo. Pre toga pogodio je stativu iz slobodnog udarca, kasnije mu je pogodak poništen zbog ofsajda…
Ogroman uticaj na igru Bajerna danas je imao i Alfonso Dejvis, prebacivao se, svuda ga je bilo na terenu. Umnogome je doprineo da odmah nakon pogotka francuskog ofanzivca još jedna lopta završi u mrežu Štutgarta. Oštro je ubacio, Džoš Vagnoman se nije snašao. Vensan Kompani namirisao je krv i odlučio se za svežu krv – na teren je umesto Natanijela Brauna poslao Ismaela Saibarija, još jednog novajliju. Ne da se nije prevario, bio je to pun pogodak, pošto je Marokanac umešao prste kod golova Aleksandra Pavlovića i Luisa Dijasa u finišu.
BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)
/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/
Subota
15.30: (5,00) Elverzberg (4,50) Bajer Leverkuzen (1,60)
15.30: (2,95) Keln (3,50) Hofenhajm (2,35)
15.30: (1,70) Majnc (4,10) Paderborn (4,80)
15.30: (1,57) RB Lajpcig (4,10) Borusija Menhengladbah (4,80)
15.30: (2,65) Union Berlin (3,25) Ajntraht Frankfurt (2,75)
18.30: (1,33) Borusija Dortmund (5,50) Hamburger (8,50)
Nedelja
15.30: (2,05) Frajburg (3,45) Verder (3,60)
17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,15)
***Kvote su podložne promenama