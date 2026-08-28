Bajern očas posla napravi rusvaj, Kompani ima novi izum – beka gura na „desetku“ i fino izgleda (VIDEO)

Nova sezona, stari običaji. Mirne duše može se konstatovati – u Nemačkoj ništa novo. Na prvu deluje da će Bajern nastaviti da zavodi red, samo što bi ove godine Vensan Kompani mogao da ponudi neke nove stvari navijačima, a da njegova mašinerija ostane ubitačna i podjednako ubojita, ako ne i opasnija no što je bila.

Štutgart se na Alijanc areni proveo kao bos po trnju. Jedno poluvreme, pa i jače od toga imao je šta da kaže, znao je kako da se suprotstavi. Čak i pronašao način da rani Bajern, ali takva zverka je najopasnija i ne treba je čačkati. Upravo to je uradio i nastao je rusvaj u režiji Majkla Olisa i Alfonsa Dejvisa – 5:1 (1:0).