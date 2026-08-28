Ovo Furiji nije trebalo: Keta i Vilijams utišali Saragosu za drugi uzastopni poraz Španije

Jasno je, Portugalija je neka potpuno druga reprezentacija kada se u sastavu nađe Nemijas Keta, ali daleko od toga da su i sa njim favoriti protiv iole bilo koje zvučnije reprezentacije u Evropi, a kamoli protiv Španije koja na sve igra kod kuće. Ne samo ta je Mateov tim ušao u ovaj meč mlako i prilično nedorečeno, već ga je na isti način i završio. Naravno, bilo je momenata u kojima je favorit bio bolji rival, ali su crne rupe u prvoj i pogotovo u poslednjoj četvrtini dovele do toga da Španija pretrpi poraz.

Jednostavno, nedovoljna borbenost u odbrani i potpuni nedostatak napada u nekim situacijama doveo je do kolapsa Furije, koja je dozvolila sebi da na ovom meču izgubi 19 lopti. Portugalija je ovaj poklon oberučke prihvatila, pogotovo u situaciji kada Keta nije bio jedini raspoloženi na parketu. Neverovatan doprinos dao je i odavno naturalizovane Travante Vilijams. Amerikanac sa portugalskim pasošem je meč okončao sa 22 poena i tako bio prvi strelac utakmice, dok ga je pratio Dogo Ventura sa 19. Kada je reč o Keti, njemu je dabl-dabl izmakao za dlaku, jer je broja do 16, uz devet skokova. Imali su Španci svoje adute u vidu Darija Brizuele (19 poena, pet skokova) ili Alvara Kardenasa, koji je brojao do 18, ali je jasno koliko su ovoj reprezentaciji falili Santi Aldama, te najavljeni Baba Miler, kao i još neki igrači.

Španija je ovako sebi maksimalno zakomplikovala put u nastavku kvalifikacija, a u ponedeljak je čeka gostovanje Grčkoj, koja takođe mora da igra na sve ili ništa.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA

Petak:

Gruzija - Crna Gora 101:74

/Šengelija 24 - Ferel 12/



Ukrajina - Grčka 82:76

/Kovilar 18 - Kalates 17/

Turska - Litvanija 94:66

/Osman 22 - Olisevičijus 11/

Bosna i Hercegovina - Italija 78:76

/Nurkić 25, Fontekio 14/



Srbija - Island 102:73

/Tansković 23, Fridrikson 19/



Španija - Portugalija 89:95

/Brizuela 19 - Vilijams 22/