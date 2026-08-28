Pakuj, Sale, brani, Strale: Ramos iz četvrte probio Stankovića, Milan na 2/2

Istina, nije Milan u prva dva kola Serije A igrao protiv moćnih rivala, ali bez obzira na to, teško da je Ruben Amorim mogao da poželi bolji početak. I tu prvenstveno mislimo na rezultate, pre nego na utisak. Posle Torina, velikan sa San Sira pobedio je i Veneciju za maksimalnih 2/2 na startu sezone - 2:0.

U danu kada mu, praktično zvanično počeo život bez Rafaela Leaa, Aleksis Salemakers se postarao da se to ne oseti (mada Portugalac odavno nije bio onaj stari). Večeras je za rukovođenje poslovima bio zadužen belgijski internacionalac, a njegova dodavanja prethodila su pogocima Rosonera. Poršla sezona bila je Salemakersu najbolja u dresu Milana, ova bi mogla da bude još produktivnija.