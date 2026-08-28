Pakuj, Sale, brani, Strale: Ramos iz četvrte probio Stankovića, Milan na 2/2
Vreme čitanja: 10min | pet. 28.08.26. | 22:53
Posle Torina, Rosoneri savladali i Veneciju - 2:0
Istina, nije Milan u prva dva kola Serije A igrao protiv moćnih rivala, ali bez obzira na to, teško da je Ruben Amorim mogao da poželi bolji početak. I tu prvenstveno mislimo na rezultate, pre nego na utisak. Posle Torina, velikan sa San Sira pobedio je i Veneciju za maksimalnih 2/2 na startu sezone - 2:0.
U danu kada mu, praktično zvanično počeo život bez Rafaela Leaa, Aleksis Salemakers se postarao da se to ne oseti (mada Portugalac odavno nije bio onaj stari). Večeras je za rukovođenje poslovima bio zadužen belgijski internacionalac, a njegova dodavanja prethodila su pogocima Rosonera. Poršla sezona bila je Salemakersu najbolja u dresu Milana, ova bi mogla da bude još produktivnija.
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Nakon tri četvrtine utakmice, kada se dalo nagovestiti da bi nervoza mogla početi da koči domaći tim, Salemakers je spojio sa golom najskuplje pojačanje u istoriji Milana. Nije Gonzalo Ramos dozvolio da ga poremete promašaji iz prvog poluvremena i dve velike šanse u kojima ga je zaustavio Filip Stanković, već je levicom savršenom pogodio dalji ugao i uradio ono što mu do tada nije uspevalo, desnom, jačom nogom.
Protiv Torina se reprezentativac Portugalije nije upisao iako je proveo čitav meč na terenu, ali je večeras postao peti igrač Rosonera u poslednjih deset sezona koji je isporučio pogodak u debiju na San Siru. A kada čujete u kom se društvu našao, shvatićete koliko je ovo varljiv podatak. To su pre njega činili Olivije Žiru, Alvarao Morata, Tami Ejbraham i Santjago Himenez. Jasno vam je da je jedino Žiru pokazao da je (više nego) dostojan Milanovog dresa, dok će ostali, svi odreda biti upamćeni kao promašaji Rosonera.
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Drugu utakmicu zaredom videlo se da Amorim ima zakucan štoperski trio sa kojim planira da iznese najveći teret sezone. A Pavlović, De Vinter i Mario Hila su večeras još jednom odlično odradili posao. Strahinja je sredinom prvog poluvremena izveo jedan od poteza utakmice bokirajući Jebou na ivici peterca. Da nije bilo srpskog reprezentativca i Milanovog kapitena, Venecija bi od 24. minuta imala prednost. Sličnu intervenciju neposredno pre vođstva domaćih, izveo je Mario Hila zaustavivši Akora Adamsa.
Nije Venecija bila bezopasna, ali joj je falilo preciznosti, koncentracije, konkretnosti u završnici. Samo dva puta naterala je Majka Menjana da interveniše, bez da ga je Bog zna koliko namučila. Najozbiljnije prilike gostiju bile su dve pomenute, u kojima su briljirali Pavlović i Hila.
U finišu utakmice, Salemakers je ponovo zablistao, otvorio Ardonu Jašariju autoput ka golu Stankovića, srpski golman je ponovo sjajno intervenisao, ali nije imao sreće. Lopta je pogodila Raduana Halala za bizaran auto-gol. Reprezentativac Švajcarske i vezista kojeg je Milan prošlog leta platio Klub Brižu više od 30.000.000 evra, ostao je bez prvenca.
Uprkos činjenici da je primio dva gola, srpski čuvar mreže je duel završio sa tri sjajne intervenije, a u njih su stala dva čista zicera.
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramos 69, Halal 89ag/
Subota
18.30: (1,65) Fjorentina (3,90) Frozinone (5,20)
18.30: (3,10) Monca (3,20) Udineze (2,40)
18.30: (2,30) Sasuolo (3,35) Torino (3,15)
20.45: (1,23) Juventus (6,25) Parma (13,0)
Nedelja
18.30: (2,50) Napoli (3,15) Komo (3,00)
20.45: (7,00) Kaljari (4,40) Inter (1,43)
20.45: (2,05) Lacio (3,10) Đenova (4,05)
Ponedeljak
18.30: (7,25) Leče (4,00) Roma (1,50)
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)
***Kvote su podložne promenama