Luda ideja Sitija - vratiti Hulijana Alvareza

Pre svega, Hulijan mora da prihvati realnost i da shvati da ne može da pređe u Barselonu. To je izgleda najveći problem. Iz tabora Arsenala takođe nisu toliko uvereni da je Alvarez spreman da se podredi sistemu Mikela Artete i dok napadač ne pokaže želju za tim, ozbiljnijih pregovora neće biti.

Što duže Alvarez ostane neodlučan, to je veća šansa da neće promeniti sredinu. Pored Arsenala, Marka piše da je i Mančester Siti ušao u trku za nekadašnjeg igrača. Iako je pre dva leta Hulijan napustio Etihad da ne bi bio u senci Erlinga Halanda, Siti je bez obzira na to rešio da ispita situaciju oko njega nakon što su Marmuš i Savinjo napustili Mančester.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

Iako to ispitivanje još uvek nije preraslo u pregovore, Siti je u istom problemu kao i Arsenal. Dokle god Alvarez ne prihvati Artetin sistem ili da će biti minimum druga violina u Sitiju, ostaće nezadovoljan u Madridu.

Takođe, tu je i cifra od 150.000.000 evra koju Atletiko zahteva za napadača. Mada Marka pominje i da bi prihvatila da recimo u potencijalnom dogovoru sa Tobdžijama dobije Viktora Đekereša...

Nakon što je Alvarez propustio tri treninga sa ekipom, u petak se pojavio i odradio kondicioni trening sa jednim od trenera iz kluba. Ta praksa će se nastaviti i u budućnosti, treniraće sam sa kondicioniom trenerom po specijalnom planu sa ciljem da održi takmičarski formu.