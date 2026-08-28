Luda ideja Sitija - vratiti Hulijana Alvareza
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 22:55
Atletiko dao ultimatum Argentincu
Nema još mnogo vremena da Atletiko Madrid reši situaciju oko Hulijana Alvareza. Jasno je da igrač više ne želi da bude tu i da hoće u Barselonu, ali od toga neće biti ništa, to je definitivno.
Atletiko je kako prenosi SkySports dao ultimatum Alvarezu do nedelje da odluči šta će, da ostane u klubu ili pređe u Premijer ligu. Konkretno u Arsenal koji je, čini se, najzagrejaniji za Argentinca.
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Pre svega, Hulijan mora da prihvati realnost i da shvati da ne može da pređe u Barselonu. To je izgleda najveći problem. Iz tabora Arsenala takođe nisu toliko uvereni da je Alvarez spreman da se podredi sistemu Mikela Artete i dok napadač ne pokaže želju za tim, ozbiljnijih pregovora neće biti.
Što duže Alvarez ostane neodlučan, to je veća šansa da neće promeniti sredinu. Pored Arsenala, Marka piše da je i Mančester Siti ušao u trku za nekadašnjeg igrača. Iako je pre dva leta Hulijan napustio Etihad da ne bi bio u senci Erlinga Halanda, Siti je bez obzira na to rešio da ispita situaciju oko njega nakon što su Marmuš i Savinjo napustili Mančester.
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Iako to ispitivanje još uvek nije preraslo u pregovore, Siti je u istom problemu kao i Arsenal. Dokle god Alvarez ne prihvati Artetin sistem ili da će biti minimum druga violina u Sitiju, ostaće nezadovoljan u Madridu.
Takođe, tu je i cifra od 150.000.000 evra koju Atletiko zahteva za napadača. Mada Marka pominje i da bi prihvatila da recimo u potencijalnom dogovoru sa Tobdžijama dobije Viktora Đekereša...
Nakon što je Alvarez propustio tri treninga sa ekipom, u petak se pojavio i odradio kondicioni trening sa jednim od trenera iz kluba. Ta praksa će se nastaviti i u budućnosti, treniraće sam sa kondicioniom trenerom po specijalnom planu sa ciljem da održi takmičarski formu.