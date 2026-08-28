Tanasković: Otvorilo mi se, protiv Italijana kontakt od samog starta; Jokić: Idemo tamo fokusirani

Posle meča sa Islandom, pred medije je stao kapiten ekipe - Nikola Jokić.

"Nismo počeli sa dovoljno energije u igri, ali druga četvrtina i celo drugo poluvreme su bili na nivou na kom treba da budu".

Kako je biti kapiten?

"To što sam kapiten je neki dodatni pritisak, malo je drugačiji nego kada si samo igrač".

Sledi neugodna Italija...

"Nekoliko puta su nas pobedili u nekim bitnim utakmicama, idemo tamo fokusirani i nadamo se da ćemo odigrati na visokom nivou".

Posle njega, izjavu je dao i MVP ove utakmice, Nikola Tanasković.

"Otvorilo mi se, pogodio sam neke šuteve. Na startu smo imali probleme u odbrani, ali posle je sve došlo na svoje".

Šta je bio ključ pobede?

"Pogotovo u prvom poluvremenu smo se mučili. Kad smo zatvorili prodor, utakmica je otišla u našem smeru".

O atmosferi u timu...

"Jeste, atmosfera je vrhunska. Ko god da koš svi su srećni zbog te osobe, tim smo i tako se i ponašamo".

Koji je recept za Italijane?

"Da se pokaže kontakt od samog starta, recept je prvo poluvreme sa Francuzima ovde i drugo poluvreme tamo u Orleanu".

Za kraj, saradnja sa Alimpijevićem čini se da prija Tanaskoviću.

"Uvek ću se odazvati pozivu. Imam lepo saradnju sa selektorom. Ostali su mi dali mnogo saveta".