Ustanite, skinite kapu, aplaudirajte! Sad je vidiš, sad ne – nestade u trenu, majstor Šerki smotao loptu (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | pet. 28.08.26. | 23:02
Dva komada Francuza, dva Erlinga Halanda i Mančester Siti nije osetio gostovanje Kristal Palasu – 1:4
Skroz drugačiji od svega što se nudi, iskače iz šablona, kao da nije iz ovog vremena. Teško je oteti se tom utisku kada se priča o jednom od najboljih, ako ne i najboljem tehničaru današnjice. Da je malo disciplinovaniji – igrao bi više. Ali, isto tako, ne bi bio to što jeste, ne bi se tako igrao i podsećao nas kakav je fudbal bio i zašto je (bio) tako lep. Rajan Šerki sve vrati nekoliko dekada unazad kada nije bilo frljanja sa „bočnim koridorima“ i „bild-apom“, ali gledaocima oči jesu bile naparene.
Rajan Šerki je fudbal! I fudbalska esencija. Mali mađioničar koji u današnje vreme rola loptu kao niko. Povuče je i nekako sakrije. Osvuću se, a ne vide je. Shvate gde se ona nalazi tek kada je kasno, kada ju je poslao u gol, navukao osmeh na lice i raširio ruke čekajući saigrače da mu pritrče u zagrljaj. Puštao je čaroliju, bacio na kolena Kristal Palas i pokazao Encu Mareski i svima u Mančester Sitiju da sa njim suživot još kako zna da bude lep, te da bi u budućnosti više vremena trebalo da mu se daje – 4:1 (1:0).
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Bio je prošli vikend, krenula je Premijer liga i Mančester Sitiju se crno pisalo. Enco Mareska ništa nije postigao sa timom koji je poslao na Etihad i izveo je Nika O‘Rajlija. Kročio je francuski vezista na travnatu podlogu i – sve se promenilo. Namestio je gol Marku Geiju, potom i Jošku Gvardiolu. Iščupao je ekipu iz stiska Bornmuta i omogućio joj da diše punim plućima, da se nadiše kiseonika.
I tada je Enco Mareska, valja, shvatio šta mu je činiti. Rajanu Šerkiju je mesto na terenu, ne na klupi. Greh je tamo ga držati. Treba istrpeti ludu glavu i sve bubice koje se u njoj nalaze…
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Ne treba ga odgraničavati i sputavati, treba mu dati slobodu da crta. Nešto zanimljivo će ispasti, kao na startu drugog dela, nekoliko minuta po povratku iz svlačionice, kada je kompletnoj odbrani Kristal Palasa uplatio vožnju na ringišpilu. Bilo je na Filu Fodenu samo da doturi loptu, ostalo će on. Zalepila mu se za kopačku kao da je kakav lepak mazao na pauzi, savršeno je išla uz nju.
Sad je vidiš, sad ne – nestade u trenu! Majstor fudbala smotao je loptu. Poigrao se sa svima. I onima ispred, i onima koji su mu seli na kičmu i tražili ugao kako da je iščeprkaju, a pritom da ne naprave faul. Na sve to pronašao je mikro pukotinu i provukao ju je. Poezija u pokretu. Vredi pogledati nekoliko puta.
Nije bilo to sve od Rajana Šerkija ove večeri. Pet minuta kasnije je sa distance poklopio loptu. Istina, tom prilikom imao je malo sreće, rikošetirala je i završila u mreži. Osmehnula mu se, vratila za čaroliju i presekla nelagodu koja je stvorena između dve njegova pogotka. U međuvremenu je Jeremi Pino odapeo strelu iz slobodnog udarca, uzdrmao je prečku, a ona se od leđa Đanluiđija Donarume vratila iza gol-linije.
Ali, bio je to jedan trzaj Kristal Palasa, a Mančester Siti imao je dvojicu ornih.
Središnji deo utakmice na Selhurst parku pripao je francuskom virtuozu, početak i završetak – Erlingu Halandu. U prvom poluvremenu se vinuo i loptu koju je uputio Antonio Semenjo pogodio je tačno kako treba. Napravio je parabolu, prevario Dina Hendersona. Nije mogao da je dohvati prstima. Kod drugog je ošišanog terminatora stigao tek da pogleda u oči, a on je raspalio svom silinom u bliži ugao.
Valja izdvojiti još jednoga iz redova Mančester Sitija, a to je Fil Foden. Imao je dve ispodprosečne sezone, nije dobro odigrao ni protiv Bornmuta, ali je danas podelio dve asistencije i dao znake života. Još da je u prvom delu utakmice bolje tukao iz izgledne pozicije…
PREMIJER LIGA – 2. KOLO
Petak
Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)
/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/
Subota
13.30: (1,52) Liverpul (4,50) Notingem Forest (5,80)
16.00: (2,10) Bornmut (3,45) Everton (3,50)
16.00: (1,95) Koventri (3,50) Hal (3,90)
18.30: (2,35) Totenhem (3,50) Njukasl (2,95)
Nedelja
15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)
15.00: (2,65) Lids (3,20) Brentford (2,75)
15.00: (2,50) Sanderlend (3,30) Fulam (2,85)
17.30: (1,40) Mančester Junajted (5,00) Ipsvič (7,00)
Ponedeljak
21.00: (6,00) Aston Vila (3,90) Arsenal (1,60)
***Kvote su podložne promenama