Ustanite, skinite kapu, aplaudirajte! Sad je vidiš, sad ne – nestade u trenu, majstor Šerki smotao loptu (VIDEO)

Bio je prošli vikend, krenula je Premijer liga i Mančester Sitiju se crno pisalo. Enco Mareska ništa nije postigao sa timom koji je poslao na Etihad i izveo je Nika O‘Rajlija. Kročio je francuski vezista na travnatu podlogu i – sve se promenilo. Namestio je gol Marku Geiju, potom i Jošku Gvardiolu. Iščupao je ekipu iz stiska Bornmuta i omogućio joj da diše punim plućima, da se nadiše kiseonika.

I tada je Enco Mareska, valja, shvatio šta mu je činiti. Rajanu Šerkiju je mesto na terenu, ne na klupi. Greh je tamo ga držati. Treba istrpeti ludu glavu i sve bubice koje se u njoj nalaze…

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Ne treba ga odgraničavati i sputavati, treba mu dati slobodu da crta. Nešto zanimljivo će ispasti, kao na startu drugog dela, nekoliko minuta po povratku iz svlačionice, kada je kompletnoj odbrani Kristal Palasa uplatio vožnju na ringišpilu. Bilo je na Filu Fodenu samo da doturi loptu, ostalo će on. Zalepila mu se za kopačku kao da je kakav lepak mazao na pauzi, savršeno je išla uz nju.

Sad je vidiš, sad ne – nestade u trenu! Majstor fudbala smotao je loptu. Poigrao se sa svima. I onima ispred, i onima koji su mu seli na kičmu i tražili ugao kako da je iščeprkaju, a pritom da ne naprave faul. Na sve to pronašao je mikro pukotinu i provukao ju je. Poezija u pokretu. Vredi pogledati nekoliko puta.