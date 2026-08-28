Alimpijević: Ne sećam se da je neko skoro dobio Island ovako; cilj da nađemo rešenja protiv Italije

Island nas je namučio u prvom poluvremenu, ali smo vezali treću pobedu u kvalifikacijama i to je jako važno. "Zadovoljni smo rezultatom, specifični su prozori i specifična je potrošnja igrača. Imali smo u julu 2/2, pa sada još jednu pobedu u kvalifikacijama, to je kontinuitet koji zadovoljava i voleo bih da se tako nastavi. Samo su važne pobede i plasman na Mundobasket. Island zna da bude nezgodna, a naruku nam idu rezultati ove druge dve utakmice, odnosno pobede Turske i BIH nad Litvanijom i Italijom. Sećamo se kako je bilo na početku kvalifikacija, kako smo okrenuli Švajcarsku posle -23, a onda i rolerkoster protiv Bosne tamo, šta je sve bilo... Možda će nam te dve utakmice biti na kraju jako važne".

Upozorava Alimpijević da još ništa nije gotovo, a zatim otkrio neke detalje koji nisu bili javno poznati...

"Zadovoljan sam posle svake pobede, ali ništa još nismo uradili. Bitno je da u dobrom raspoloženju idemo u Italiju. Za jedno 100 odsto sam smireniji nego što je u klubu, ovde ljudi razumeju jezik, postoji odgovornost za funkciju koju obavljam. Srećan sam sa svojim stručnim štabom, ovo mi je velika ljubav, ljudi se dobro ponašaju, pristupaju ozbiljno... Biće pobeda i poraza, ali moramo da čuvamo kult reprezentacije... Malo ljudi zna da je Jovan Novak bio pod infuzijama, čovek je izašao na trening direktno iz sobe, bio je na antibioticima, pristao je da nam bude tu i pruži nam jači trening. Đurišić, Davidovac i Novak su nam bili van treninga, zbog čega nismo mogli da radimo mnogo prethodnih dana, ali sve to pokazuje koliku momci imaju želju da pomognu ekipi".

Sledi utakmica sa Italijom sa kojom godinama igramo jako intenzivne i zanimljive mečeve.

"Oni očigledno imaju poslednjih godina recept kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo probati da nađemo rešenja, ne znam da li Italijanima sada neko fali. Priprema će biti bazirana na ovoj utakmici sa BIH, jer ovo je najsvežije i razlikuje se od prošlih mečeva kvalifikacija baš zbog jačine italijankog tima".

Prokomentarisao je selektor i činjenicu da je za ovo okupljanje stručni štab bio nešto drugačiji nego ranije. Tu su bili Stevan Mijović i Marko Barać umesto Tomislava Tomovića, Vladimira Jovanovića i Mikice Bogićevića.

"Imao sam sreću da ljudi koje sam pozvao pristanu da budu u stručnom štabu. Uradili smo to bez ega, koji je kod nas dobro poznat. Svi smo uradili dobar posao, mladi i perspektivni treneri treba da budu deo stručnog štaba. Biće promena, to je jasno. Na prvom okupljanju smo imali trojicu pomoćnika koji su danas postali glavni treneri svojih timova. Imamo jako talentovane trenere. Oba stručna štaba su jako kvalitetna i talentovana".

Najbolji strelac Srbije večeras Nikola Tanasković samo je kratko poručio da je od drugog perioda sve išlo na vodenicu našeg tima.

"Kao što smo videli, prvo poluvremeno smo počeli malo slabije, posebno uvodnu četvrtinu. Kasnije smo zaigrali bolje odbranu, sprečili smo ih da se raspucaju i zasluženo smo slavili".

HERMANSON: ONI 25 OFANZIVNIH, MI 27 SKOKOVA UKUPNO

Selektor Islanda Kreg Pedersen čestitao je Srbiji na zasluženom trijumfu.

"Dubina Srbije i prednost u veličini, kao i fizikalnost pravili su nam probleme, to nas je mnogo trošilo u drugom poluvremenu kada smo ostali bez snage. To Srbiju čini jednom od najboljih ekipa na svetu, to što tako lako kažnjavaju svaki pad protivnika. Rezultat je možda previsok na kraju, ali takva je bila utakmica", rekao je Pedersen.

Kapiten Islanđana Martin Hermanson poručio je takođe da je velika razlika u fizičkim kvalitetima bila presudna.

"Uradili smo dobar posao u prve tri četvrtine, u prvom poluvremenu smo realizovali neke bitne napade, ali nas šut nije slušao. Da smo pogađali trojke na početku, verovatno bismo se rasteretili u nastavku, ali svaka čast Srbiji, jer je odigrala dobro i pobedila nas zasluženo. Igrala je čvrsto, fizički, videli ste da su Srbi imali 25 ofanzivnih skokova, dok smo mi imali ukupno 27 skokova, što dovoljno govori o tome kako je utakmica izgledala, posebno sa najboljim igračem na svetu".

Srbija sada ima skor 5-2 kao i Italija, protiv koje se sastajemo u ponedeljak od 19.30 u Pezaru.