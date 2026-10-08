Bajern ponovo usmerio radare na Danija Olma

Pitaće se, ipak, i Barselona, ukoliko stigne zvanična ponuda. Nje još nema, ali s obzirom na to da Katalonce čeka stroga finansijska kontrola naredne godine usled povećih troškova minulog leta, neće biti iznenađenje ukoliko Đoan Laporta proda neku od zvezda tima. Olmo je pre dve godine plaćen RB Lajpcigu 61.000.000 evra, a kako ima 28 godina, i dalje može da bude prodat za sličan iznos.

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Bajernov plan je da tokom zimskog prelaznog roka osveži napad kreativnim fudbalerom, koji bi ujedno i bio rešenje u slučaju da Majkl Olise i(li) Džamal Musijala napuste Minhen. Nema sumnje da bi Olmo kao neko ko odlično poznaje Bundesligu bio pun pogodak.

Momak iz Terase je tokom pet sezona u Lajpcigu sakupio 148 nastupa u kojima je dao 29 golova i imao 34 asistencije. Bajern ga je hteo i 2024, kada je bilo jasno da će napustiti Bikove, ali je Barselona bila uspešnija u pregovorima. Sada su Bavarci spremni za novi napad...