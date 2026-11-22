Sve ovo je sada potrebno ponoviti u sredu jer realno je istaći da je mnogo bitnije ostvariti pobedu u Evroligi u ovom momentu, a to će biti izrazito teže na domaćem terenu Dubaija gde Partizan do sada nikada nije pobedio.

Stekao se utisak da ova utakmica u Beograd nije preterano bitna ekipama, da će isključivo jedini cilj biti da se ne dogodi nova povreda i da odbrane neće biti na nivou kakav se inače očekuje pred njihov evroligaški okršaj u sredu. Kako smo samo svi pogrešili, jer su oba tima ozbiljno zagrizla od samog starta! Uostalom, rezultat 38:38 na poluvremenu dovoljno govori koliko je bilo teško postići poene u Beogradu. Činjenica je da je Đoan Penjaroja kombinovao sa sastavom, u protokolu nije bilo Vanje Marinkovića, Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Itana Tompsona i Luke Vildoze, ali najznačajniji podatak za crno-bele svakako je povratak Dereka Vilisa, barem na klupu posle skoro dva mesec odsustva.

Ipak, na samom parketu viđena je potpuno druga priča od one najavljivane. Niko na početku susreta nije uspevao da napravi veću seriju koševa, a igralo se čvrsto za svaku loptu. Gosti iz Dubaija imali su u jednom momentu pet poena prednosti, doduše najviše zahvaljujući potpuno pogubljenoj igri Antonija Rivsa u defanzivi. Ništa bolji Amerikanac nije bio ni na drugoj strani terena u napadu, osim što je pogodio jednu bitnu trojku, pa na osnovu viđenog u prvih 20 minuta nije bilo nikakvog nagoveštaja šta bi moglo da se dogodi u nastavku ove velike borbe.

Intenzitet odbrane nije padao ni u nastavku, samo je napad Partizana počeo da bude tečniji, ali ne zbog Karlika Džonsa, već zbog Kajla Olmana. Momak koji je odigrao sjajno protiv Bešiktaša sada je leteo po terenu u treće kvartalu što je kasnije odmah dalo prostora Karliku Džonsu koga su i sudije ispoštovale i dosudile najzad faulove pri prodorima. Sa njegovih šest poena, Partizan je početkom odlučujuće deonice poveo 65:59.

U tim momentima glavnu ulogu preuzeo je trener gostiju Ćavi Paskval koji je uleteo nasred terena u naperi da se razračuna verbalno sa sudijama. Sve to je donelo nakratko sedam poena prednosti Partizanu. Brzo je Dubai reagovao poenima Uertasa. Na kraju je sve rešeno u velikoj drami u poslednjih 120 sekindu. Dubai je poveo, ali je Karlik Džons čudesnim prodorom vratio prednost crno-belima u poslednjem minutu. Na kraju je to bilo dovoljno za trijumf jer se Partizan sačuvao u poslednjem napadu u kojem je Dvejn Bejkon promašio šut za pobedu iz nemoguće pozicije.

ABA LIGA – 9. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET – DUBAI 78:76

/15:18, 23:20, 24:21, 16:17/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Nasrola, Atomuleze, Danilović

PARTIZAN MOZZART BET: Olmen 7, Džons 17, Nakić 8, Frenks 5, Tanasković 5, Rivs 6, Lakić 3, Džekiri 6, Silva 12, Vilis, Pajola 7, Lovernj 2.

DUBAI: Okobo 12, Dangubić 3, Bejkon 7, Blosomgejm 4, Minc, Uertas 10, Kabengele 15, Diakite 2, Šengelija, Rajt 11, Petrušev 12, Vokap.

ABA LIGA - 9. kolo

Petak:

FMP Železnik - Igokea 69:71

/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/

Krka - Borac Mozzart 91:73

/Božić 19 - Spir 22/

Bosna - Ilirija 73:67

/Peri 22 - Todorović 23/

Subota

Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61

/Kauan 20 - Bukenan 14/

Spartak Subotica - Beč 87:61

/Pipkins 19 - Trajs 21/

Nedelja

Mega - Studentski centar 85:93

/Bačko 20 - Dejvis 20/

Crvena zvezda - Cibona 115:88

/Moneke 24 - Mazalin 20/

Kluž - Zadar 75:81

/Smart 25 - Ogden 18/

Budućnost - Široki 92:86

/Smit 21 - Luis 35/

Partizan Mozzart Bet - Dubai 78:76

/Džons 17 - Kabengele 15/