Alimpijević dobio derbi, Šaras izbačen; Bešiktaš umalo prosuo + 21 (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 21:28
Tim srpskog selektora pao u poslednjoj četvrtini i umalo sve prosuo
Ubedljivo su poraženi od Fenerbahčea u Superkupu Turske na početku sezone, u nizu izgubili četiri puta od ovog rivala, da bi večeras košarkaši Bešiktaša napokon upisali trijumf u sudaru sa velikim rivalom - 92:88 (29:18, 25:17, 19:19, 19:34). Srpski selektor Dušan Alimpijević tako je prekinuo mini-seriju neuspeha u susretima sa Šarunasom Jasikevičijusom, koji uzgred budi rečeno, isključen u smiraj treće deonice zajedno sa jednom od svojih zvezda, Vejdom Boldvinom.
Protestvovao je Šaras burno nakon što je Bešiktaš obezbedio drugi napad ofanzivnim skokom u jednoj situaciji, nije obraćao pažnju čak ni na to što su u međuvremenu njegovi momci došli do lopte, krenuli u kontru - nastavio je Litvanac da dobacuje, i arbitar mu je sasvim opravdano pokazao put u svlačionicu. A ubrzo potom i Boldvinu.
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Sve to dogodilo se na tri minuta pre kraja treće četvrtine, na 16 razlike za Orlove (66:50), koji su od početka kontrolisali meč i uglavnom vodili dvocifrenom razlikom. Izgledali su gosti pogubljeno u tim momentima, obezglavljeno, malo ko je verovao da bi takvi mogli da se vrate - pogotovo ne pošto su na ulasku u posldnjih 10 minuta otišli u još veći minus (19 razlike), međutim opuštanje domaćina 'u koaliciji' sa sjajnom rolom Tejlena Horton Takera (posebice u završnici) učinili su da na kraju ipak imamo uzbudljivu završnicu.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Kako je krenula poslednja deonica Fener je počeo da topi razliku. Prvo serija 6:0 za 73:59, pa onda 9:0 za 86:81. Česti prazni minuti uvukli su Alimpijeviću četu u nervozu, što je rezultiralo lošim rešenjima u završnici napada, pa i nekim ishitrenim odlukama, promašenim otvorenim šutevima. Kada je 48 sekundi do kraja Šejn Larkin ubacio uz faul, gosti su prišli na samo dva poena minusa - 90:88.
Činilo se tada da nema ko da povuče ručnu na kolima koja idu nizbrdo, pa ipak, u penal završnici Orlovi su pronašli malo koncentracije da spreče veleobrt. Ruku na srce, imali su i sreće, pošto je Skoti Vilbekin čak dva puta bio polovičan sa linije slobodnih bacanja.
Nisu igrači Fenerbahčea to iskoristili...
Još u prvoj deonici Bešiktaš je otišao na 15 razlike (29:14). Uspevao je Fener u više navrata tokom druge da se spusti na jednocifreni zaostatak (najmanje na sedam poena minusa), no potom bi se brzo vraćao u debeli minus. Najveća razlika, u poslednjem minutu treće četvrtine, iznosila je 21 poen - 73:52.
Podbacio je turski šampion u dosta segmenta. Ponajviše u šutu za tri - samo 4/18 (jedna u prvom poluvremenu), iliti nešto iznad 22 odsto. Imao je pet ofanzivnih skokova manje i čak deset asistencija manje. To je u velikoj meri 'poništilo' četiri ukradene lopte viška.
Nije Šarasovom sastavu pomogla ni već pomenuta strašna partija Horton Takera. Američki šuter zaustavio se na 34 poena i osam skokova, uz 10/19 iz igre. Uz njega, dvocifren u poraženom timu bio je samo još Šejn Larkin - 12. Džoni Džuzang brojao je do devet (šest skokova), Dvajt Pauel, Ševon Šilds i Vil Klajburn ubacili su po šest. Posebno je podbacio ovaj potonji sa šutem iz igre 1/7 za 25 minuta.
I pored važnih promašenih penala u završnici Vilbekinu ide epitet igrača utakmice. Postigao je 21 koš (7/13 iz igre, četiri trojke iz osam pokušaja), uhvatio dve lopte, jednu ukrao, podelio dve asistencije... Dvocifreni su bili i Furkan Korkmaz (13), Loni Voker (12), Ante Žižić i Konor Morgan (po 10).
U sledećoj rundi Fenerbahce će (posle reprezentativne pauze) dočekati Trabzon, dok će Bešiktaš gostovati Bordou.