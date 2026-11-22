Sve to dogodilo se na tri minuta pre kraja treće četvrtine, na 16 razlike za Orlove (66:50), koji su od početka kontrolisali meč i uglavnom vodili dvocifrenom razlikom. Izgledali su gosti pogubljeno u tim momentima, obezglavljeno, malo ko je verovao da bi takvi mogli da se vrate - pogotovo ne pošto su na ulasku u posldnjih 10 minuta otišli u još veći minus (19 razlike), međutim opuštanje domaćina 'u koaliciji' sa sjajnom rolom Tejlena Horton Takera (posebice u završnici) učinili su da na kraju ipak imamo uzbudljivu završnicu.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Kako je krenula poslednja deonica Fener je počeo da topi razliku. Prvo serija 6:0 za 73:59, pa onda 9:0 za 86:81. Česti prazni minuti uvukli su Alimpijeviću četu u nervozu, što je rezultiralo lošim rešenjima u završnici napada, pa i nekim ishitrenim odlukama, promašenim otvorenim šutevima. Kada je 48 sekundi do kraja Šejn Larkin ubacio uz faul, gosti su prišli na samo dva poena minusa - 90:88.

Činilo se tada da nema ko da povuče ručnu na kolima koja idu nizbrdo, pa ipak, u penal završnici Orlovi su pronašli malo koncentracije da spreče veleobrt. Ruku na srce, imali su i sreće, pošto je Skoti Vilbekin čak dva puta bio polovičan sa linije slobodnih bacanja.

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