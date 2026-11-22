Kola su krenula nizbrdo u završnici treće deonice i nije bilo nikoga da povuče ručnu. Išlo je sve naopako od momenta kada je Vins Hanter na tri minuta do pomenutog perioda bio precizan. Tenerife su preko njega, Haimea Fernandeza i Arnea Dornekampa preokrenule i domaćin do kraja prednost nije ispustio.

Razlika je konstantno rasla, a u poslednjoj četvrtini Katalonci nikako nisu uspevali da obuzdaju Kajla Gaja. Za dva je pucao 8/8! Utakmicu je završio sa 26 poena, imao je i po nšest skokova i asistencija, te bio jedan od junaka. Ogroman teret poneo je Vins Hanter. Bilo ga je svuda.

Vins Hanter spakovao je 20 poena, a bio je blizu i dabl-dabla, pošto upisao osam skokova.

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Moraće dobro da razmisle Aleksandar Sekulić i saradnici šta je sve problem i kako otkloniti kvar koji je nastao, a malo je nedostajalo da danas padne i Real Madrid, međutim, na mišiće je izvukao pobedu protiv Huventuda - 91:88.

Kada je Riki Rubio na uslasku u poslednji minut pogodio, Pedro Martinez je odlučio da požar gasi tajm-autom. Zatražio je kratak predah, isprva nije prošlo ono što je zamislio, Edi Tavares je promašio, ali revanširao mu se Nikolas Laprovitola. Uzeo je loptu Andres Feliz i zamrsio mrežicu.

Nije tu bio kraj, preokretom Real Madrida počeo je zaplet. Riki Rubio je propustio šansu, da bi Alberto Abalde u poslednjoj sekundi postigao koš, a Nikola Laprovitola nije odveo utakmicu u produžetke šutem uz zvuk sirene. Kraljevski klub se iščupao i ogromna je zasluga za to Andresa Feliza. Ne samo zbog onog šuta u finišu, kada se lomilo, nego je vukao kroz celu utakmicu i na kraju je imao 23 poena.