Barselona dobila novu porciju po nosu, Real se iščupao
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 21:30
Treći vezani poraz katalonskog kluba…
Besneli su u Palau Blaugrani zbog sudijskih odluka u završnici duela sa Crvenom zvezdom, bili su kivni na delioce pravde. Kamere su čak uhvatile i vidno nezadovoljnog i uznemirenog Đoana Laportu, što se ne može videti često na utakmicama košarkaškog kluba. Barselona je izgubila obe utakmice u duplom kolu Evrolige i kurs nije promenila ni u domaćim takmičlenjima.
Dobila je Barselona novu porciju po nosu. Pariz i Crvena zvezda u Evroligi, a u španskom prvenstvu su Tenerifke tukle katalonski klub i sada je vezao treći poraz na dva fronta - 94:82. Iako je Blaugrana vodila u dobrom delu susreta, na kraju je glatko izgubila. Definitivno je zapala u rezultatsku krizu…
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Kola su krenula nizbrdo u završnici treće deonice i nije bilo nikoga da povuče ručnu. Išlo je sve naopako od momenta kada je Vins Hanter na tri minuta do pomenutog perioda bio precizan. Tenerife su preko njega, Haimea Fernandeza i Arnea Dornekampa preokrenule i domaćin do kraja prednost nije ispustio.
Razlika je konstantno rasla, a u poslednjoj četvrtini Katalonci nikako nisu uspevali da obuzdaju Kajla Gaja. Za dva je pucao 8/8! Utakmicu je završio sa 26 poena, imao je i po nšest skokova i asistencija, te bio jedan od junaka. Ogroman teret poneo je Vins Hanter. Bilo ga je svuda.
Vins Hanter spakovao je 20 poena, a bio je blizu i dabl-dabla, pošto upisao osam skokova.
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Moraće dobro da razmisle Aleksandar Sekulić i saradnici šta je sve problem i kako otkloniti kvar koji je nastao, a malo je nedostajalo da danas padne i Real Madrid, međutim, na mišiće je izvukao pobedu protiv Huventuda - 91:88.
Kada je Riki Rubio na uslasku u poslednji minut pogodio, Pedro Martinez je odlučio da požar gasi tajm-autom. Zatražio je kratak predah, isprva nije prošlo ono što je zamislio, Edi Tavares je promašio, ali revanširao mu se Nikolas Laprovitola. Uzeo je loptu Andres Feliz i zamrsio mrežicu.
Nije tu bio kraj, preokretom Real Madrida počeo je zaplet. Riki Rubio je propustio šansu, da bi Alberto Abalde u poslednjoj sekundi postigao koš, a Nikola Laprovitola nije odveo utakmicu u produžetke šutem uz zvuk sirene. Kraljevski klub se iščupao i ogromna je zasluga za to Andresa Feliza. Ne samo zbog onog šuta u finišu, kada se lomilo, nego je vukao kroz celu utakmicu i na kraju je imao 23 poena.