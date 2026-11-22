Mesi, koji godinama unazad žari i pali u SAD, i dalje je najplaćeniji igrač u MLS sa godišnjom platom od 28.330.000 dolara, dok je odmah iza njega igrač Čikago Fajera Robert Levandovski, koji ima zaradu od 19.510.000.

Treći na toj listi je Francuz Antoan Grizman (Orlando) sa 13.980.000, a četvrti Hong-min Son iz Los Anđelesa sa 11.150.000 dolara. Mesto među pet našao je i Bril Embolo iz Atlante sa godišnjom platom 10.810.000 dolara.

00.30: (1,65) Čikago (4,50) Šarlot (4,40)

Međutim, te plate treba i opravdati, a prvi će priliku za to ove noći od 00.30 imati Poljak Levandovski, čiji Čikago će dočekati ekipu Šarlota u prvom susretu eliminacione serije (00.30).

Nema sumnje da se od Levandovskog, koji je u dosadašnjem toku sezone postigao devet golova uz četiri asistencije na 19 utakmica, očekuje da i sada bude u centru pažnje.

Nekadašnji as Bajerna i Barselone rekao je nedavno kako se odlično oseća u Americi te da nikada nije trenirao u boljim uslovima. Poznato je da Čikago Fajer trenira u Endevor centru u čiju izgradnju je uloženo blizu 80.000.000 dolara.

"Ovo su najbolji uslovi za trening koje sam imao u životu. Nikada nisam video ovako nešto, posebno jer je sve novo. Imao sam i u prethodnim klubovima sve, kao u Barseloni, ali tamo je sve bilo staro. Imali ste sve, ali ne potpuno novo. I u Bajernu je bilo svega, ali nije bilo ovakvih uslova za treniranje", priznao je napadač Čikaga.

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Sve to jasno govori koliko Čikago želi da napreduje. Sa trenerom Gregom Berhalterom imaju velike ambicije, a u ovaj plej-of ušli su sa četvrte pozicije na Istoku. Da bi ušli u četvrtfinale biće im potrebne dve pobede nad Šarlotom u seriji od maksimalno tri utakmice.

"Uzbuđeni smo i spremni za start. Imali smo pauzu, ona je bila dobra za oporavak igrača, ali sada je vreme da krenemo. ovo je velika prilika za ceo tim. Plej-of uvek nosi uzbuđenja. U MLS svi žele da se nađu u ovoj fazi. Ovo je taj deo godine kada je sve na talonu. Novembar je, ali mi želimo da nastavimo i bitke u decembru", poručio je Berhalter.

Sa 55 bodova u ligaškom delu sezone, Čikago je stigao do trećeg najboljeg učinka u jednoj kampanji. Dobili su 16 utakmica, nešto što nisu uradili punih devet godina.

"Mislim da smo pokazali da smo na najvišem nivou i da možemo da dobijemo bilo kog u ligi. To nam daje samopouzdanje u plej-ofu. Verujem da će nam iskustvo iz proteklog dela sezone mnogo značiti. Ovo su utakmice koje želite da igrate", dodao je krilni fudbaler Čikaga Filip Cinkernagel.

Levandovskom će ovo biti prvi put da igra u ovakvom formatu. Poljak je rekao da je za njega plej-of nešto sasvim novo, ali i da će biti maksimalno spreman za izazov i poručio navijačima Čikaga da će biti pravi kada je to najvažnije.

MLS, PLEJ-OF (1/8 FINALA)

Subota

Nju Ingland - Filadelfija 2:0 (1:0)

/Harijel 10ag, Miler 73/

Dalas - Portland 3:0 (0:0)

/Valijente 53, 55, Sarver 90+4/

Nedelja

Inter Majami - Kolumbus 0:3 (0:1)

/Tapija 9p, 58, Habrun 52/

22.00: (1,50) Nešvil (4,90) Sinsinati (5,40)

Ponedeljak

00.30: (1,65) Čikago (4,50) Šarlot (4,40)

02.30: (1,50) Vankuver Vajtkeps (5,00) Solt Lejk (5,30)

Utorak

02.00: (2,30) Sent Luis (3,70) Los Anđeles (2,80)

Sreda

04.00: (2,15) San Hoze (3,70) Hjuston (3,10)

***kvote su podložne promenama