Šerif za Živkovića, a pre toga i u mrežu: Het-trik kapitena za PAOK po potpisu ugovora
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 20:21
Nije ni čudo što se solunski klub isprsio kada se pogleda kako igra…
Osvanula je pre dva dana poruka: “Žile forever”. Moglo bi da se tumači da će Andrija Živković do kraja karijere igrati samo u crno-belom dresu iliti da će karijeru završzi na Tumbi. PAOK mu je dao jedan od najvećih ugovora u istoriji grčkog fudbala, potpisao je na četiri plus jednu godinu i inkasiraće 7.000.000 evra. Toliki je fiksni deo, biće i bonusa.
Apsolutno su znali u Solunu šta im je činiti, uradili su sve što je u njihovoj moći da kapiten ostane na Tumbi, a danas je potvrdio koliko je to zapravo dobra odluka. Jer, po potpisu novog, doživotnog ugovora, Andrija Živković je postigao het-trik protiv Kifisije u pobedi od 4:0 (1:0).
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Išlo je sve kao po loju za PAOK, a da tako bude postarao se Andrija Živković u uvodnim minutima utakmice. Četiri su mu bila potrebna da zatrese mrežu i započne rafal. Domaćinu je dodatno olakšan posao onoga trena kada je Rošon van Ejma dobio crveni karton.
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Sredinom prvog poluvremena Kifisija je ostala sa desetoricom, a nije pretila ni kada nije bila u deficitu sa ljudstvom na terenu. Stali su svi iza lopte, međutim, to im nije pomoglo. Šerif Endijaje letos je stigao u Solun na pozajmicu i zaključno sa današnjim danom i novim pogotkom je na “koti sedam”.
Ali, nije to bilo sve od Šerifa Endijaje…
Četiri minuta nakon što je zatresao mrežu, namestio je gol Andriji Živkoviću. PAOK je već početkom drugog dela obezbedio pobedu, međutim, nije stao. Sve vreme je napadao i iznudio je penal, a ko drugi da namesti loptu na belu tačku nego kapiten? Opalio je srpski reprezentativac, došao je do het-trika i sada ima učinak od šest golova i sedam asistencija. Bliži se dabl-dablu.