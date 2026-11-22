Išlo je sve kao po loju za PAOK, a da tako bude postarao se Andrija Živković u uvodnim minutima utakmice. Četiri su mu bila potrebna da zatrese mrežu i započne rafal. Domaćinu je dodatno olakšan posao onoga trena kada je Rošon van Ejma dobio crveni karton.

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Sredinom prvog poluvremena Kifisija je ostala sa desetoricom, a nije pretila ni kada nije bila u deficitu sa ljudstvom na terenu. Stali su svi iza lopte, međutim, to im nije pomoglo. Šerif Endijaje letos je stigao u Solun na pozajmicu i zaključno sa današnjim danom i novim pogotkom je na “koti sedam”.

Ali, nije to bilo sve od Šerifa Endijaje…

Četiri minuta nakon što je zatresao mrežu, namestio je gol Andriji Živkoviću. PAOK je već početkom drugog dela obezbedio pobedu, međutim, nije stao. Sve vreme je napadao i iznudio je penal, a ko drugi da namesti loptu na belu tačku nego kapiten? Opalio je srpski reprezentativac, došao je do het-trika i sada ima učinak od šest golova i sedam asistencija. Bliži se dabl-dablu.