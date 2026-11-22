Nema gore odbrane među klubovima iz 'liga petice' od Junajtedove...
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 22:00
Brojke su deprimirajuće kad se sve zbroji, odnosno kada se zaokruže sva takmičenja
Poražavajuća slika za Mančester junajted. Ili bolje rečeno poražavajuće slike, jer ima ih nekoliko.
Najsvežija je poraz od Liverpula na Enfildu od 4:0, mada tu je posle frtalj časa bilo jasno da se za ama baš ništa neće pitati i da ništa neće moći da promeni. Tako je i bilo. Druga je vezana za stanje na tabeli, tu je pretposlednji u Premijer ligi. Treća za odbranu…
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Od nje nema gore u 'ligama petice'. Mančester junajted je predvodnik.
Ne kada se gledaju isključivo nacionalni šampionati, nego kada se sve zbroji. Dakle, kada se ukalkulišu sve utakmice koje su klubovi iz 'liga petice' do sada odigrali.
Mančester junajted je samo u Premijer ligi primio 23 gola, uključujući i današnja četiri od Liverpula. Defanziva mu je rak-rana. Na utakmicama u ostalim takmičenjima primio još 11, što sve skupa dođe 34! U ovoj neslavnoj kategoriji izbio je ispred Kristal Palasa (33), Union Berlina (33), Lansa (32), Sasuola (32)...
Do sada je odigrao 16 utakmica, što dođe da u proseku prima više od dva gola na meču. Brojke su deprimirajuće, kao i rezultati.
Za tri meseca sezone Mančester junajted je ostvario tek tri pobede u svim takmičenjima?! Ima dve u Ligi šampiona – protiv Rome i Sabaha. U Premijer ligi nikoga nije dobio od početka septembra, tu jednu jedinu ostvario je u duelu sa Ipsvičom.
Ni ne treba zalaziti u detalje, ovo je više nego dovoljno.