Ne kada se gledaju isključivo nacionalni šampionati, nego kada se sve zbroji. Dakle, kada se ukalkulišu sve utakmice koje su klubovi iz 'liga petice' do sada odigrali.

Mančester junajted je samo u Premijer ligi primio 23 gola, uključujući i današnja četiri od Liverpula. Defanziva mu je rak-rana. Na utakmicama u ostalim takmičenjima primio još 11, što sve skupa dođe 34! U ovoj neslavnoj kategoriji izbio je ispred Kristal Palasa (33), Union Berlina (33), Lansa (32), Sasuola (32)...