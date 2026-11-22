Teniska godina 2026. u svetu protekla je ovako: početak i kraj u znaku Karlosa Alkarasa, a sve ono između obeležio je Aleksander Zverev. Španac je osvojio prvi i poslednji veliki turnir u sezoni – Australijan Open i Završni masters u Torinu, Nemac je u Parizu i Njujorku stigao do svojih prvih Grend slem pehara u karijeri koji su mu doneli proboj na prvo mesto ATP liste, ali kad se podvuče crta, oni koji osporavaju legitimitet tog plasmana dobili su ove večeri novi argument.

Naime, izgubio je Zverev peti od poslednjih šest međusobnih duela sa Alkarasom, dok je od Sinera poražen u poslednjih deset direktnih okršaja (ove godine svih sedam poraza u duelima sa njima dvojicom). Karlos je dominantnom igrom slavio sa 2:0 (6:2, 7:6(7)) i pridružio se Andreu Agasiju, Rodžeru Federeru i Novaku Đokoviću kao tek četvrti teniser na svetu koji u svojoj riznici ima sve Grend slem pehare i trofej na Završnom mastersu sezone (dobro, fale mu još dva mastersa - kanadski i onaj u Šangaju - uz olimpijsko zlato, da bi bilo baš SVE). Primera radi, Rafael Nadal nikada nije osvojio poslednje veliko takmičenje u kalendarskoj godini, zapravo nije to uradio nijedan Španac još od Aleksa Koreče 1998. godine, iako je reč o možda i najmoćnijoj teniskoj naciji u ovom veku.