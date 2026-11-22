Vreme čitanja: 4min | ned. 22.11.26. | 20:23
Španac sa 2:0 pobedio prvog na ATP listi u finalu Završnog mastersa u Torinu, spasivši tri set-lopte u taj-brejku drugog seta
Teniska godina 2026. u svetu protekla je ovako: početak i kraj u znaku Karlosa Alkarasa, a sve ono između obeležio je Aleksander Zverev. Španac je osvojio prvi i poslednji veliki turnir u sezoni – Australijan Open i Završni masters u Torinu, Nemac je u Parizu i Njujorku stigao do svojih prvih Grend slem pehara u karijeri koji su mu doneli proboj na prvo mesto ATP liste, ali kad se podvuče crta, oni koji osporavaju legitimitet tog plasmana dobili su ove večeri novi argument.
Naime, izgubio je Zverev peti od poslednjih šest međusobnih duela sa Alkarasom, dok je od Sinera poražen u poslednjih deset direktnih okršaja (ove godine svih sedam poraza u duelima sa njima dvojicom). Karlos je dominantnom igrom slavio sa 2:0 (6:2, 7:6(7)) i pridružio se Andreu Agasiju, Rodžeru Federeru i Novaku Đokoviću kao tek četvrti teniser na svetu koji u svojoj riznici ima sve Grend slem pehare i trofej na Završnom mastersu sezone (dobro, fale mu još dva mastersa - kanadski i onaj u Šangaju - uz olimpijsko zlato, da bi bilo baš SVE). Primera radi, Rafael Nadal nikada nije osvojio poslednje veliko takmičenje u kalendarskoj godini, zapravo nije to uradio nijedan Španac još od Aleksa Koreče 1998. godine, iako je reč o možda i najmoćnijoj teniskoj naciji u ovom veku.
Izabrane vesti
Ušao je Zverev u veliko finale tako što u dosadašnjem toku turnira nije izgubio, ne samo nijedan set, već nijedan servis gem. U grupnoj fazi takmičenja suočio se sa šest brejk lopti ukupno i sve ih je spasio, u polufinalnu ni sa jednom, a onda je već u prvom gemu finala morao da spasava tri i nekako se iz toga iskobeljao, da bi naredna dva servis gema izgubio, a prvi od ta dva – sa nulom!
Jeste i on pritiskao servis svog rivala – drugi gem igran je na razliku, četvrti je bio najduži na meču, trajao je okruglo 10 minuta i tada je Španac spasio tri brejk lopte, ali neki statistički parametri već tada su sugerisali kolika je zapravo razlika u kvalitetu tenisa dvojice suparnika – primera radi, još na početku drugog gema odnos u neiznuđenim greškama bio je 6:1.
Jedini brejk u prvom setu Zverev je napravio u šestom gemu, kada mu je Alkaras tu šansu pružio duplom servis greškom. U narednom gemu Nemac je osvojio prvi poen, a onda je Karlitos uradio nemoguće, spasio već izgubljen poen udarcem kroz noge. Saša je spucao loptu u mrežu, njegova nervoza je dostigla vrhunac, odvela ga je u gubitak gema, a ubrzo i seta – 2:6. Alkaras je tako ubedljivo osvojio prvi period meča, a da je imao jedbva preko 50 odsto ubačenog prvog servisa. Zverev je na svoj drugi servis osvojio, i slovima, samo jedan poen, a razlika u neiznuđenim greškama bila je dvocifrena.
Vrlo brzo je Alkaras stekao veliku prednost i u drugom setu – treći gem dobio je na servis svog rivala opet bez izgubljenog poena i tu prednost čuvao do 4:2, a onda je Zverev pokazao znake života, pronašao svoj najbolji tenis ove večeri, dok je Španac upao u krizu. Saša je napravio brejk za 4:4, pronašao svoj servis i vrlo dominantno osvojio naredni gem, a onda je na semaforu pisalo 0:30 i Zverev je bio na dva poena od osvajanja seta. Čak je taj sledeći poen Alkaras odigrao na ivici žileta, lopta je kačila vrh mreže prilikom jednog takozvanog ’pasing šota’. Pronalazi Španac neverovatnu mentalnu snagu da se vrati na pravi put i odvodi set u tej-brejk.
A, tamo, prava drama, kao jagoda na šlagu na torti na završetku teniske sezone. Poveo je Alkaras sa 3:0, pa Zverev osvojio šest vezanih poena i stekao tri set-lopte. Nije ih iskoristio, Alkaras je preokrenuo sa četiri uzastopna poena, prvu meč-loptu na svoj servis nije realizovao, ali drugu na protivnički jeste i sa 9:7 stiže do velike radosti i ukupno 30. pehara u karijeri, trećeg uzastopnog na kraju godine koju završava sa 14 uzastopnih pobeda. A, tek su mu 23...