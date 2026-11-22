Do kraja prve četvrtine Virtus je postigao čak 37 poena, a do kraja poluvremena nestvarnih 69. Za jedan poen je ostao tim iz Bolonje kratak da izjednači rekord koji je u februaru ove godine zabeležio Palakanestro Trst. On je tada spakovao 70 poena u mrežicu Napolija, a pre njega sa 70 poena na poluvremenu su otišli Vareze u sezoni 2023/2024 protiv Ređo Emilije, te Trapani naredne sezone protiv Trsta.

Virtus je prvu osetnu prednost protiv Rome stekao već sredinom prve četvrtine, kada je poveo sa 19:9. Izuzetno je raspucan u toj fazi meča bio kanadski bek Markus Kar . Gotovo da nije mogao da promaši, zatrpavao je koš Rimljana i vukao ka sve većoj razlici.

Kar je u tom umalo rekordnom poluvremenu pogodio četiri trojke iz pet pokušaja, a pratili su ga sa odličnim učinkom Muhamet Rasul Dijuf, Trent Frejzer i Alu Dijara. S druge strane, u Romi se razigrao Nikolo Menion, on je najzaslužniji za to što je Roma još držala priključak. Čak su Rimljani i uspeli da dobiju drugu četvrtinu rezultatom 35:32, pa su na poluvreme otišli sa prihvatljivih -14.

U nastavku je međutim Virtus počeo previše da brlja u odbrani, a gosti su to znali da kazne i da postepeno tope minus. Nastavio je Menion da maltretira Virtus, a počeli su prableme da mu prave i Aruts Strautins i nekadašnji košarkaš Zvezde Marko Simonović. Crnogorski centar nije bio u starnoj petorci, ali u drugom poluvremenu se razigrao i ne samo da se raspucao, već je počeo značajno da pomaže Trentinu Flouersu u kontroli skoka.

Marko Simonović u dresu Crne Gore (©AFP)

Serijom 12:1 Roma je u trećoj četvrtini prišla na samo poen zaostatka (85:84), ali propustila je nekoliko prilika da napravi preokret i povede.

Shvatio je trener Virtusa Aleks Mumbru da je vrag odneo šalu i da ne može da odmara najbolje igrače za put u Beograd, pa je u četvrtoj četvrtini poslao na teren najbolji tim. Ponovo je Kar pogađao, raspoložen je bio i Frejzer, međutim i na to je Roma imala odgovor. Kar je trojkom odveo domaćina na +7, da bi u naredna dva napada Pol Votson i Kori Dejvis vezali dve trojke i ponovo vratili minus na pola koša.

Igrači Virtusa su upali u paniku, napravili su neke greške, da bi Strautins na pet minuta do kraja sa linije slobodnih bacanja doneo Romi vođstvo. Posle toga smo videli nekoliko promena vođstva, međutim u poslednja dva minuta Rimljani kao da su se uplašili pobede.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Virtus je na 79 sekundi pre kraja bio na +2, Kar je promašio šut ali Danijel Heket je zabeležio krucijalan skok. Vratio je loptu na popravni, Kanađanin je pogodio trojku. Posle tajm-auta je Menion probio, ali nije bio precizan, da bi Kar ponovo došao do poena, ovog puta iz polaganja. Posle promašaja Meniona i poena Heketa Virtus je na kraju došao do dovoljno ubedljive pobede – 117:110.

Na kraju Kar je završio utakmicu sa najviše poena od početka sezone u italijanskom prvenstvu – 27. I to za svega 24 minuta provedenih na terenu. Šutirao je 5/6 za dva poena i 5/9 za tri, a uz to je imao i šest asistencija i dva skoka. Dijuf je postigao 16 poena, a Frejzer i Dijara su ubacili po 15. Istakao se i Bo Klint sa osam poena i 10 skokova.

S druge strane, Nikolo Menion je postigao 26 poena, Strautins 19, a Marko Simonović je za 22 minuta na terenu imao učinak od 14 poena i četiri skoka.

Ostao je Virtus tako na liderskoj poziciji, sa pobedom više od Napolija. Roma nije uspela da ponovi uspeh Trsta s početka novembra, tako da je to još uvek jedina utakmica u domaćem šampionatu koju je naredni Zvezdin rival izgubio. Roma je sada pala na 14. poziciju, sa dve pobede i sedam negativnih rezultata.

Podsetimo, Virtus u Evroligi ne blista ove sezone i uoči duela u Beogradu je poražen na četiri od prethodnih pet mečeva. Sa 5-8 je 15. na tabeli. Uostalom, Zvezda je bila bolja od tima iz Bolonje na svakom od poslednjih pet duela, zaključno sa januarskim duelom u Italiji sa 102:93.

ITALIJA 1 – 9. KOLO

Subota

Trst – Ređina 89:94 (20:27, 24:26, 24:19, 21:22)

Trento – Napoli 100:86 (22:20, 26:30, 24:22, 28:14)

Nedelja

Tortona – Olimpija Milano 83:80 (20:21, 17:17, 17:15, 29:27)

Skafati – Kantu 83:67 (11:20, 19:14, 27:15, 26:18)

Maksima Roma – Trevizo 108:91 (23:27, 23:22, 37:19, 29:21)

Virtus – Roma 117:110 (37:20 32:35, 24:33, 24:22)

Verona – Udine U TOKU

Vareze – Venecija U TOKU