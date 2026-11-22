KSS: Bezobrazna izjava Navara! Država finansira Zvezdu
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 18:57
„Nije njegovo da priča ko finansira igrače, ali kad je već pokrenuo...“, uzvraćaju iz Saveza
Naizgled mirna nedelja. A u stvari – burna. Talas je pokrenuo Ibon Navaro posle ubedljive pobede Crvene zvezde nad Cibonom u okviru ABA lige, kad je na dnevnom redu bilo pitanje ko će od košarkaša crveno-belih biti na raspolaganju Dušanu Alimpijeviću tokom predstojećih obaveza reprezentacije Srbije.
Izabrane vesti
„A šta želite da uradim? Da ostavim sve srpske igrače po strani kako bi igrali protiv Litvanije? Možemo da pitamo i igrače kako razmišljaju, da li i kada žele da igraju. Nije lako... Ko plaća igrače? Prioritet je Crvena zvezda i utakmica u utorak. Posle neka selektor odluči ko će i koliko igrati. Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije.“
To je bilo u ranim popodnevnim časovima. Samo dva, tri sata kasnije iz kancelarije Košarkaškog saveza Srbije stiglo je zvanično, ali vrlo precizno saopštenje za javnost u kome iz Sazonove jasno poručuju Navaru da ne priča ko finansira igrače crveno-belih, jer to radi, prema navodima iz saopštenja, država Srbija.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Saopštenje KSS prenosimo u celosti uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.
„Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera Crvene zvezde, Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj meri finansira igrače, a i trenere Crvene zvezde. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimerena i, da ne kažemo, bezobrazna.
Navaro bi trebalo da pokaže više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca. Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze Crvene zvezde.
Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava, jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti“, stoji u zvaničnom saopštenju KSS.