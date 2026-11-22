„A šta želite da uradim? Da ostavim sve srpske igrače po strani kako bi igrali protiv Litvanije? Možemo da pitamo i igrače kako razmišljaju, da li i kada žele da igraju. Nije lako... Ko plaća igrače? Prioritet je Crvena zvezda i utakmica u utorak. Posle neka selektor odluči ko će i koliko igrati. Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije.“

To je bilo u ranim popodnevnim časovima. Samo dva, tri sata kasnije iz kancelarije Košarkaškog saveza Srbije stiglo je zvanično, ali vrlo precizno saopštenje za javnost u kome iz Sazonove jasno poručuju Navaru da ne priča ko finansira igrače crveno-belih, jer to radi, prema navodima iz saopštenja, država Srbija.

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Saopštenje KSS prenosimo u celosti uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.

„Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera Crvene zvezde, Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj meri finansira igrače, a i trenere Crvene zvezde. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimerena i, da ne kažemo, bezobrazna.

Navaro bi trebalo da pokaže više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca. Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze Crvene zvezde.

Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava, jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti“, stoji u zvaničnom saopštenju KSS.