Italija kao zemlja snova za fudbalere iz Crne Gore. Nekada Savićević, Vučinić, Jovetić, a danas se priča o Nikoli Krstoviću i Milutinu Osmajiću.

Napadač Đenove danas je svom klubu doneo tri boda na gostovanju Sasuolu (2:0). Osmajić je postigao oba gola i došao do zbira od šest pogodak od početka sezone, zbog čega je pri vrhu liste strelaca Serije A.