Zaljubio sam se u Osmajića još na video snimku
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Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 18:48
Danijele de Rosi oduševljen Crnogorcem
Italija kao zemlja snova za fudbalere iz Crne Gore. Nekada Savićević, Vučinić, Jovetić, a danas se priča o Nikoli Krstoviću i Milutinu Osmajiću.
Napadač Đenove danas je svom klubu doneo tri boda na gostovanju Sasuolu (2:0). Osmajić je postigao oba gola i došao do zbira od šest pogodak od početka sezone, zbog čega je pri vrhu liste strelaca Serije A.
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Trener Đenove Danijele de Rosi je biranim rečima govorio o Nikšićaninu koji je ovog leta stigao u italijanski klub iz Prestona.
„Osmajić je postigao šest golova i to je lepa brojka. Dijego (Lopez, sportski direktor) i ja smo se zaljubili u njega još dok smo gledali njegove snimke. Ali, on je tada bio igrač koji je dao šest golova za 12 meseci. Iz tog ugla gledano, predivno je šta je do sada uradio. Sada su počeli da stavljaju dvojicu defanzivaca na njega i moraćemo da nađemo način da stvaramo više prostora između linija“, istakao je De Rosi.
Prgavi crnogorski napadač Milutin Osmajić je karijeru počeo u dresu Sutjeske, odakle ga je put odveo u Kadiz, iz kojeg je išao na pozajmice u turski Bandirmaspor, te portugalsku Vizelu. U tabor engleskog Prestona je stigao 2023. godine i ostao do ovog leta.